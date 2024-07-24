Το Πεκίνο θα συνεχίσει να εξαιρεί αμερικανικά προϊόντα από την επιβολή νέων δασμών έως τον Φεβρουάριο του 2025

Η Κίνα θα συνεχίσει να εξαιρεί συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα από την επιβολή νέων δασμών μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2025, ανακοίνωσαν η Επιτροπή Τελωνειακών Δασμών, αλλά και το Κρατικό Συμβούλιο στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση που είχε δημοσιευτεί το Δεκέμβριο του 2023, συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα εξαιρούνται από τα αντίμετρα δασμών κατά του άρθρου 301 του νόμου περί εμπορίου των ΗΠΑ του 1974, μέχρι την 31η Ιουλίου του 2024.
Μετά την παράταση που δόθηκε η εξαίρεση θα έχει διάρκεια μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2025, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
