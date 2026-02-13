Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το "ελληνικό FBI", εξάρθρωσε πάνω από 180 κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος μέσα στους πρώτους 16 μήνες λειτουργίας της, αποτρέποντας οικονομική ζημιά που εκτιμάται σε 364 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος 3.312 δραστών έχουν αποδοθεί κατηγορίες, εκ των οποίων 2.228 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 618 προφυλακίστηκαν, ενώ κατασχέθηκαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία όπως 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού, χρυσές λίρες και 718 οχήματα.

Η υπηρεσία αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν όλες τις μορφές οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων, απάτες σε αντλίες καυσίμων, δολοφονίες, ληστείες, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή μέσω ψεύτικης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή και ως «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει πάνω από 180 κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία εκτιμάται ότι προκάλεσαν οικονομική ζημιά ύψους 364 εκατομμυρίων ευρώ σε θύματα και Δημόσιο, στους πρώτους 16 μήνες λειτουργίας της.

Η νέα Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας συγκέντρωσε στοιχεία και μαρτυρίες που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών σε 3.312 άτομα. Από αυτά, 2.228 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 618 προφυλακίστηκαν. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού, χρυσές λίρες και 718 οχήματα.

Η ΔΑΟΕ έχει αναλάβει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του οργανωμένου εγκλήματος: διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων, απάτες σε αντλίες καυσίμων, ομάδες δολοφόνων, κατά συρροή ληστές και πλαστογράφους, αλλά και υποθέσεις φοροδιαφυγής μέσω εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η βεβαιωμένη ζημία για πολίτες, Δημόσιο και επιχειρήσεις φτάνει τα 47,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος ξεπερνά τα 161,3 εκατομμύρια για το κράτος, τα 131,2 εκατομμύρια για τους πολίτες και τα 18,5 εκατομμύρια για τις επιχειρήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται χαμένα πρόστιμα.

Οι 11 σημαντικότερες υποθέσεις της ΔΑΟΕ

Μεταξύ των μεγάλων υποθέσεων που διαλεύκανε η ΔΑΟΕ, ξεχωρίζει η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Συνελήφθησαν οκτώ μέλη, με περισσότερες από 76 κλοπές και εκτιμώμενο παράνομο όφελος άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Κατασχέθηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα.

Προηγήθηκε η εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων καπνικών προϊόντων, γνωστό ως «τσιγαράδες», με επικεφαλής δύο αδέλφια με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος». Εντοπίστηκαν τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων, 14,5 εκατομμύρια τσιγάρα και 20 τόνοι καπνού. Συνελήφθησαν 26 μέλη, ενώ κατηγορούνται επιπλέον 13 και ερευνάται η εμπλοκή εννέα ακόμη ατόμων.

Παρόμοιο κύκλωμα εξαρθρώθηκε και πέρυσι με τη σύλληψη 47 ατόμων και άσκηση δίωξης σε 106 ακόμη. Εντοπίστηκαν δύο παράνομα εργοστάσια, 28,2 εκατομμύρια τσιγάρα και πάνω από πέντε τόνους καπνού. Η ζημία για το Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους προσεγγίζει τα 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

Κυκλώματα στα πρατήρια καυσίμων και διεθνείς υποθέσεις

Η ΔΑΟΕ ξεκίνησε το 2026 με την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε καταναλωτές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα μέσω παράνομου λογισμικού στο σύστημα εισροών-εκροών. Εντοπίστηκαν 20 πρατήρια, από τα οποία 16 σφραγίστηκαν, και συνελήφθησαν 13 άτομα. Η ζημία για τους καταναλωτές τα τελευταία πέντε χρόνια εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2025, εξαρθρώθηκαν δύο ακόμη κυκλώματα τεχνικής υποστήριξης πρατηρίων που διέθεταν παράνομο λογισμικό σε 224 πρατήρια πανελλαδικά. Η συνολική ζημία των καταναλωτών υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με 61 συλλήψεις και 35 ακόμη άτομα στη δικογραφία.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΔΑΟΕ συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες των ΗΠΑ (DEA) και της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού, για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης του επονομαζόμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος μετέφερε κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη με αλιευτικά σκάφη. Κατασχέθηκαν πάνω από τέσσερις τόνοι κοκαΐνης και έγιναν 10 συλλήψεις.

Trafficking, απάτες σε ηλικιωμένους και οπλοδιακίνηση

Η ΔΑΟΕ έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στην εξάρθρωση κυκλωμάτων trafficking και μαστροπείας. Τον Φεβρουάριο του 2025, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε στην Ελλάδα ευάλωτες γυναίκες από το εξωτερικό, τις κρατούσε παράνομα και τις εξέδιδε σε οίκους ανοχής. Συνελήφθησαν 26 άτομα και προσφέρθηκε προστασία σε 24 γυναίκες-θύματα. Μέλος του κυκλώματος επενέβαινε στους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώνεται το κόστος λειτουργίας.

Τον Σεπτέμβριο, διαλύθηκε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε και λήστευε ηλικιωμένους, με λεία 538 χιλιάδες ευρώ και 45 σπίτια-θύματα. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα.

Επιπλέον, εξαρθρώθηκε οργάνωση Τούρκων διακινητών όπλων με 14 συλλήψεις και κατάσχεση 172 πιστολιών, γεμιστήρων και σφαιρών. Παράλληλα, η ΔΑΟΕ επενέβη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας, προχωρώντας σε τέσσερις συλλήψεις.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και κατασχέσεις μεγάλης αξίας

Η ΔΑΟΕ συνέδραμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερευνώντας πάνω από 6.354 ύποπτα ΑΦΜ και εντοπίζοντας ευρήματα σε 1.036 ΑΦΜ, με το συνολικό προς ανάκτηση ποσό να υπολογίζεται στα 22,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα, έχουν κατασχεθεί 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού, χρυσές λίρες, 748 γραμμάρια χρυσού, 992 κοσμήματα, ρολόγια και πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 718 οχήματα, κυρίως πολυτελείας, καθώς και 7.924 πολιτιστικά αγαθά, όπως αγάλματα, αρχαία αντικείμενα, εικόνες και πίνακες.

Σημαντικές είναι οι επιτυχίες και στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, με κατασχέσεις 2 τόνων και 61 κιλών κοκαΐνης, 4 τόνων 352 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, 489 κιλών κατεργασμένης κάνναβης, 9.196 δενδρυλλίων, 118 κιλών ηρωίνης, 323 κιλών άγνωστης ναρκωτικής ουσίας και 35.920 χαπιών Ecstasy.

Οι έρευνες για τον «Έλληνα Εσκομπάρ» οδήγησαν στην κατάσχεση 4 τόνων και 760 κιλών κοκαΐνης σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Μαρτινίκα.

Η ΔΑΟΕ έχει συμβάλει σημαντικά και στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου όπλων, με κατασχέσεις 439 πιστολιών, 50 περίστροφων, 150 τυφεκίων, 64 κυνηγετικών όπλων, 28 αεροβόλων, 23 όπλων κρότου – αερίου, 15 υποπολυβόλων, 9 πολυβόλων, 62.091 φυσιγγίων και 306 αγχέμαχων όπλων.

Στην αγορά, η ΔΑΟΕ προχώρησε στην κατάσχεση 43,4 εκατομμυρίων τσιγάρων, 45,6 τόνων καπνού, 207.508 λίτρων αλκοόλ, 3.995.534 τεμαχίων αναβολικών και φαρμάκων, 182.370 τεμαχίων απομιμητικών ειδών, 154.037 λίτρων πετρελαίου ναυτιλίας, 128.490 λίτρων χημικών διαλυτών, 3.529 λίτρων πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, 166 λίτρων και 7 κιλών γεωργικών φαρμάκων, καθώς και 56.053 λίτρων νοθευμένων ελαίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.