Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα σε κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτου

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά και σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα σε κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική οδό της Ευκαρπίας. Ανέφερε ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 17:40.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και απέκλεισαν το σημείο. Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ανέλαβαν να εξετάσουν τον χώρο του καταστήματος. Λίγη ώρα αργότερα είχαν βεβαιωθεί ότι το απειλητικό τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η Αστυνομία εκτιμά ότι το τηλεφώνημα οφείλεται σε προσωπικές διαφορές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με άλλο άτομο.

