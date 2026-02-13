Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι αγρότες από τα διόδια των Αφιδνών για το κέντρο της Αθήνας με σκοπό να συμμετάσχουν στην πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή (13/2), μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να βρεθούν δεκάδες τρακτέρ τα οποία θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα τρακτέρ προς το Σύνταγμα

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν που θα κατέβει από τη λεωφόρο Κηφισού, θα περάσει από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και θα κινηθεί ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Σε ισχύ αναμένεται να μπουν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Αστυνομίας, που θα περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς δρόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να εντοπιστούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στην Αθηνών-Κορίνθου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης κατά την ώρα των συλλαλητηρίων στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξουν επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της συγκέντρωσης των εργατικών κέντρων και συνδικάτων.

Είχε προηγηθεί προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Ακόμη, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

