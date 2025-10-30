Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» νεκροί σε νέο πλήγμα των Αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό

Νέο πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον πλοίου που θεωρούνταν ύποπτο ότι μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας (Πολέμου) Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, η επίθεση, η οποία έγινε σε διεθνή ύδατα, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα, ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, «ναρκοτρομοκράτες», όπως χαρακτηριστικά τους αποκαλεί, σε ανάρτησή του στο Χ.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πιτ Χέγκσεθ:

Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο κινητικό πλήγμα σε ένα ακόμη σκάφος διακίνησης ναρκωτικών που λειτουργούσε από μια ορισμένη Τρομοκρατική Οργάνωση (DTO) στον Ανατολικό Ειρηνικό. Αυτό το σκάφος, όπως όλα τα άλλα, το οποίο ήταν γνωστό στις υπηρεσίες μας ότι εμπλεκόταν σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά.

Τέσσερις άνδρες ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος - και σκοτώθηκαν - κατά τη διάρκεια της επιδρομής, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

Δεν τραυματίστηκε κανείς από τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε αυτήν την επιδρομή.

Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για τους ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς. Το Υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να τους κυνηγάει και να τους εξαλείφει όπου κι αν δραστηριοποιούνται.

62 νεκροί

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.