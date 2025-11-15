Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας προκαλώντας υλικές ζημιές.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης κατέρρευσε τείχος δημόσιου πάρκου, με ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα. Ανεμοστρόβιλος, παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του λιμανιού της πόλης: ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε και η στέγη της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων.

🚨 Alarms are sounding in Genoa (Genova), in northwest Italy’s Liguria region, as the Rio Fregino has overflowed and the Polcevera stream is also flooding.pic.twitter.com/w51m1QkqEx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί σειρά ομάδων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες, και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

❗️3 trombe marine hanno colpito la città di Genova causando numerosi danni. Video di Andrea Molinari per "Tornado in Italia". pic.twitter.com/gdnGdoOGbP — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 15, 2025

