Γαλλία: Το κανάλι BFMTV σταμάτησε τη μετάδοση λόγω απειλής για βόμβα – Εκκενώθηκε το κτίριο

Το γαλλικό κανάλι BFMTV σταμάτησε το Σάββατο προσωρινά τη ζωντανή μετάδοση λόγω απειλής για εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι δημοσιογράφοι του ειδησεογραφικού καναλιού αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτίριο μετά από «μια απειλή που ελήφθη πολύ σοβαρά υπόψη» το απόγευμα του Σαββάτου. Συνέχισαν τη μετάδοση δύο ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα γραφεία του BFMTV, που βρίσκονται στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, εκκενώθηκαν μετά από ένα απειλητικό email που στάλθηκε στις 2:27 μ.μ. (τοπική ώρα) μέσω της πλατφόρμας moncommissariat.fr, το οποίο ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα: «Εξαρτάται από την αστυνομία να αποφασίσει τι θέλει να κάνει».

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το κανάλι στο X: «Οι εγκαταστάσεις μας εκκενώθηκαν μετά από συναγερμό ασφαλείας. Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου για να διενεργήσουν ελέγχους. Τα προγράμματά μας διακόπτονται προσωρινά σε όλα τα κανάλια RMC και BFM. Οι ομάδες μας εργάζονται για να επιστρέψουν στα ραδιοφωνικά κύματα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».



Αντί για το συνηθισμένο ζωντανό ενημερωτικό πρόγραμμα "BFM Non-Stop Weekend", οι τηλεθεατές παρακολούθησαν επαναλήψεις ειδησεογραφικών ρεπορτάζ.



Στις 5:52 μ.μ. Το πρόγραμμα άρχισε να μεταδίδεται κανονικά.

Πηγή: skai.gr

