Επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα εξής θέματα:

τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και την εκεχειρία

την κατάσταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

την περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία

Έως στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Τελ Αβίβ.

Πηγή: skai.gr

