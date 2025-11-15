Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες σύμφωνα με τη Μόσχα - Έως στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Τελ Αβίβ

Πούτιν

Επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα εξής θέματα:

  • τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και την εκεχειρία
  • την κατάσταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
  • την περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία

Έως στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Τελ Αβίβ.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Μπενιαμίν Νετανιάχου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark