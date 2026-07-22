Η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει 700 τετραγ. χιλιόμετρα από τα εδάφη της φέτος, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από το αξίωμα αυτό.

«Παραδίδω στον διάδοχό μου έναν στρατό που όχι μόνο κρατά την άμυνα αλλά είναι και στην επίθεση», δήλωσε ο Σίρσκι σε ανακοίνωση στο Telegram.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι ένας νεαρός υποστράτηγος, ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, θα αντικαταστήσει τον Σίρσκι ύστερα από ημέρες διαμαρτυριών των πολιτών στους δρόμους.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της απομάκρυνσης, στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού την περασμένη εβδομάδα, του μεταρρυθμιστή υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ.

Ο Σίρσκι ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων από τις αρχές του 2024, αφού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην άμυνα του Κιέβου στην πρώτη φάση του πολέμου καθώς και στην αιφνιδιαστική αντεπίθεση για την ανακατάληψη περιοχών στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπος με σκληρή κριτική για το άκαμπτο τρόπο διοίκησής του, που σύμφωνα με κάποιους στρατιωτικούς οδήγησε σε αδικαιολόγητα υψηλές απώλειες μεταξύ των στρατευμάτων.

Στην ανακοίνωσή του τόνισε τα επιτεύγματά του, όπως το ότι ανέκοψε τη ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, καθώς και την επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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