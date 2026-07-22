Δημοκρατικός βουλευτής ζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να διερευνήσει εάν τα σχέδια της μητρικής εταιρείας της πλατφόρμας Truth Social να πουλήσει σε εταιρείες της Γουόλ Στριτ πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις ανάρτησεις του Προέδρου Τραμπ ενδέχεται να παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί κινητών αξιών. Το αντίγραφο της επιστολής του βουλευτή Ρίτσι Τόρες περιήλθε στην κατοχή του Axios.

Η επιστολή κλιμακώνει τον έλεγχο στο σχέδιο του ομίλου Trump Media & Technology για νεα έσοδα από την ταχύτερη πρόσβαση των θεσμικών επενδυτών στις αναρτήσεις του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.που επηρεάζουν την αγορά.

Το νέο προϊόν Truth API της TMTG, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την 1η Αυγούστου, θα παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε δημόσια διαθέσιμες αναρτήσεις από τους 10 κορυφαίους δημοφιλείς λογαριασμούς της πλατφόρμας, ανέφερε το Axios την περασμένη εβδομάδα.

Στελέχη της TMTG φέρεται να πρότειναν την υπηρεσία έναντι αμοιβής έως και 100.000 δολαρίων ανά μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Στο μέλλον, το API μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερους λογαριασμούς για πελάτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα, δήλωσε ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος Κέβιν ΜακΓκαμ στο Axios.



Στην επιστολή που εστάλη τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Πολ Άτκινς, ο Τόρες προέτρεψε τον οργανισμό να εξετάσει το Truth API πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία του και να καθορίσει εάν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών, τη χειραγώγηση της αγοράς ή την προστασία των επενδυτών.

«Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που παραχωρεί άδεια χρήσης για συνηθισμένα δεδομένα και μιας εταιρείας που ανήκει ουσιαστικά στον εν ενεργεία Πρόεδρο και η οποία πωλεί σε εξειδικευμένους επενδυτές ταχύτερη πρόσβαση στις ανακοινώσεις πολιτικής του που επηρεάζουν την αγορά», αναφέρει η επιστολή, ενώ σημειώνεται ότι ο πρόεδρος φέρεται να διατηρεί μερίδιο περίπου 41% στην εταιρεία μέσω ενός ανακλητού καταπιστεύματος (trust).

«Οι προεδρικές επικοινωνίες που μπορούν να επηρεάσουν μετοχές, ομόλογα, πετρέλαιο, νομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να γίνουν ένα premium χρηματοοικονομικό προϊόν που δίνει στα πλούσια ιδρύματα ένα πλεονέκτημα χιλιοστού του δευτερολέπτου έναντι των ιδιωτών επενδυτών», συνεχίζει.

«Ακόμα και ένα σύντομο πλεονέκτημα πληροφόρησης μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά κέρδη στις αλγοριθμικές αγορές και να διαβρώσει την εμπιστοσύνη σε δίκαιους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού».

Ο Τόρες εισηγήθηκε επίσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να συντονιστεί με την Επιτροπή Προθεσμιακών Αγορών Εμπορευμάτων (CFTC), το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής και άλλες αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές, προκειμένου να εξεταστούν εξονυχιστικά τυχόν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Ζήτησε από την SEC να αποκαλύψει εάν εξετάζει το προϊόν και ποιες διασφαλίσεις θα υπάρχουν για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών γύρω από προεδρικές θέσεις.

Ένας εκπρόσωπος της TMTG δήλωσε στο Axios: «Το Truth API προσφέρει στους πελάτες τον ταχύτερο τρόπο για να γνωρίζουν δημόσια διαθέσιμα δεδομένα Truth Social».

Πηγή: skai.gr

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