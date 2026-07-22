Πινέδα: «Έζησα μια μοναδική εμπειρία στην ΑΕΚ και έγινα πρωταθλητής»

Ο Ορμπελίν Πινέδα επέστρεψε στην πατρίδα του στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, με τον 30χρονο χαφ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή (26/07) κόντρα στη Νεκάξα.



Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο βραχύσωμος μέσος μίλησε για το νέο βήμα στην καριέρα του, αλλά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι έζησε μια μοναδική εμπειρία στην Ένωση και έγινε πρωταθλητής όντας ο MVP.

«Χτύπησα πόρτες, κατέβαλα πολλή προσπάθεια, θέλησα να ξεπεράσω τις δυνάμεις μου και, λοιπόν, έζησα ήδη μια μοναδική εμπειρία, αναδείχτηκα πρωταθλητής, ήμουν ο MVP, με σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Έρχομαι εδώ με επιθυμία, δέσμευση και για να παραδώσω τίτλους σε αυτή την ομάδα που το αξίζει», είπε αρχικά και συνέχισε για τη μεταγραφή του στη Μοντερέι:



«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, από την πρώτη μέρα που έφτασα ο κόσμος με υποδέχτηκε πολύ καλά, οι άνθρωποι του συλλόγου με υποδέχτηκαν πολύ καλά και είμαι ευγνώμων γιατί μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ήρθα εδώ για να γράψουμε ιστορία, να κάνουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό με τον σύλλογο, και αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε σπουδαία πράγματα, και δεσμευόμαστε να είμαστε στη διάθεση του συλλόγου», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του πρόσθεσε:



«Έμαθα ότι ο παίκτης δεν μπορεί να χαλαρώσει, ο παίκτης πρέπει να προετοιμάζεται στο 100%, να δίνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, να προπονείται στον ίδιο ρυθμό, Αυτό σε βοηθά να ωριμάσεις και να δεις ποια είναι τα είδη και οι εποχές του ποδοσφαίρου. Τώρα που επιστρέφω σπίτι, γνωρίζω ότι οι αλλαγές είναι εντελώς διαφορετικές, σε ποιο πλαίσιο μπορείς να συνεισφέρεις και μια ομάδα είναι διαφορετική στο στυλ παιχνιδιού της».



Τέλος, για το αν η επιστροφή του στο Μεξικό είναι ένα βήμα πίσω στην ποδοσφαιρική του καριέρα στα 30 του χρόνια: «Τους θεωρώ ισότιμους (ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και Liga MX), εξαρτάται από τον κάθε παίκτη πόσο μακριά θέλει να φτάσει, η δέσμευση προς τον εαυτό του είναι ότι αν θέλεις πραγματικά να βελτιωθείς πρέπει να απαιτείς το 100% του εαυτού σου, αυτή είναι η μόνη διαφορά μεταξύ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και της Liga MX. Οι άνθρωποι έχουν την άποψή τους, νομίζω ότι αυτή είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εκτός γηπέδου, ο καθένας έχει τη γνώμη του, επικεντρωνόμαστε σε αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο».

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