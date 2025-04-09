Ιταλία: Πίτσα και παγωτό προσφέρθηκε στο βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας

Στο βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας προσφέρθηκε σήμερα παραδοσιακό ιταλικό παγωτό (gelato) και πίτσα κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στη Ρώμη, με αφορμή την 20ή επέτειο του γάμου του.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα επισκέφθηκαν τη φημισμένη τζελατερία Giolitti στο κέντρο της Ρώμης, όπου προσφέρθηκε στη βασίλισσα παγωτό σε χάρτινο μπολ, μετά την ιστορική ομιλία του βρετανού μονάρχη στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Στην Καμίλα είχε προσφερθεί νωρίτερα πίτσα Μαργαρίτα κατά την εκδήλωση στην οποία παρέστη σε σχολείο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Απόψε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Κυρηνάλιο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας.

Στη διάρκεια της ομιλίας του στο ιταλικό κοινοβούλιο, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ είπε ότι η χώρα του επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ιταλική κουζίνα. «Ελπίζω μόνο να μας συγχωρήσετε που ορισμένες φορές αλλοιώνουμε την υπέροχη κουζίνα σας. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη αγάπη», είπε γελώντας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

