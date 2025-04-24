Η αίθουσα Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι από χθες το πρωί μέχρι απόψε στις 7 το απόγευμα, απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Αργεντινό ποντίφικα. Μεταξύ άλλων, μετέβησαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για το ύστατο χαίρε στον "πάπα των φτωχών" και ποδοσφαιριστές των ομάδων Ρόμα και Λάτσιο.

Το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε γνωστό ότι δόθηκε ειδική άδεια σε έξι φυλακισμένους, ώστε να μπορέσουν να μεταβούν στη βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, όπου θα ταφεί ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Μαζί με φτωχούς, αθίγγανους, τρανσέξουαλ, πρώην εκδιδόμενες γυναίκες, θα αφήσουν ένα άσπρο τριαντάφυλλο πάνω στον τάφο του. Πρόκειται, συνολικά, για 40 ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια είχαν γνωρίσει τον Φραγκίσκο.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των πολιτικών ηγετών στην κηδεία του Σαββάτου, o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι "θα ήθελε να συναντήσει όλους τους ξένους ηγέτες που θα μεταβούν στη Ρώμη". Την παρουσία τους στη νεκρώσιμη ακολουθία του πάπα Φραγκίσκου ανακοίνωσαν, επίσης, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

