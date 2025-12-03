Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δήλωσε ότι θα ήταν «πρόωρο» η χώρα του να συμμετάσχει στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων υπέρ της Ουκρανίας, ενόψει των εν εξελίξει ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Αν φτάσουμε σε μια συμφωνία και οι εχθροπραξίες σταματήσουν, τότε τα όπλα δεν θα χρειάζονται πλέον», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Αντόνιο Ταγιάνι, που είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Θα χρειαστούν άλλα πράγματα, όπως εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει αλλάξει στρατηγική στο θέμα της Ουκρανίας, ύστερα από την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων και τις εντάσεις στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού. Παρότι η κυβέρνηση επιμένει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δηλώνει ρητά ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να λάβει επιπλέον οπλισμό όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας.

Μετά από κάποια διστακτικότητα, η Ρώμη είχε εκφράσει τον Οκτώβριο ετοιμότητα να συμμετάσχει στο λεγόμενο πρόγραμμα PURL του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε όταν η Ουάσινγκτον περιόρισε τις αποστολές όπλων προς την Ουκρανία το καλοκαίρι, επιτρέπει στους συμμάχους να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι δηλώσεις του Ταγιάνι έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του βασικού ευρωπαϊκού λόμπι της αμυντικής βιομηχανίας, την Aerospace, Security and Defense Industries Association of Europe, η οποία την Τρίτη προειδοποίησε ότι η ήπειρος πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει την αμυντική της παραγωγή, παρά το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει επίσης δηλώσει ότι θα χρειαστεί επιπλέον 1 δισ. ευρώ σε αποστολές PURL για να αμυνθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Περίπου τα δύο τρίτα των συμμάχων του ΝΑΤΟ συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχει αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.