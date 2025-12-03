Η Χαμάς λέει θα παραδώσει τη σορό ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει τη σορό ενός ομήρου σήμερα, αφότου οι ισραηλινές ιατροδικαστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο αποβιώσαντες ομήρους.

Η παράδοση των σορών των τελευταίων δύο ομήρων που παραμένουν στη Γάζα θα συμπληρώσει μια κρίσιμη προϋπόθεση του αρχικού τμήματος του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει τη σορό στις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

Η ένοπλη πτέρυγα του συμμάχου της Χαμάς Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, δήλωσαν ότι έκαναν έρευνα στη βόρεια Γάζα μαζί με μία ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Η οργάνωση δήλωσε αργότερα ότι βρήκε ένα πτώμα, αλλά δεν είπε σε ποιον από τους δύο αποβιώσαντες ομήρους πιστεύει ότι ανήκει.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο Ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο Ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ. Αμφότεροι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου το Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες, Τρίτη, από τη Χαμάς δεν ανήκαν στους δύο τελευταίους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι έστειλαν για ιατροδικαστική εξέταση τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ερυθρός Σταυρός δρούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στις μαχητικές οργανώσεις στη Γάζα και το Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση εν ζωή ομήρων και για την παράδοση λειψάνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

