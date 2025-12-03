Φριχτό θάνατο βρήκαν στα Εμιράτα ο καταδικασμένος στη χώρα του Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων Ρομάν Νόβακ και η σύζυγός του Άννα, οι οποίοι απήχθησαν στις 2 Οκτωβρίου στα Εμιράτα και οι σοροί τους βρέθηκαν στη μέση της ερήμου, κοντά στα όρη Χατζάρ, στα σύνορα με το Ομάν, πριν από 15 ημέρες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τo ζευγάρι έπεσε θύμα απαγωγής από εγκληματίες που παρίσταναν τους πιθανούς επενδυτές σε μία εφαρμογή κρυπτονομισμάτων του Νόβακ, οι οποίοι τους παρέσυραν στο θέρετρο Χάτα, περίπου 130 χλμ από το Ντουμπάι.

Στόχος των απαγωγέων ήταν η περιουσία του Νόβακ, ύψους 380 εκατ. λιρών (430 εκατ. ευρώ).

Εκεί, «είδαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται μέχρι θανάτου», καθώς οι απαγωγείς προσπαθούσαν να τους αναγκάσουν να δώσουν πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μμε, όταν το ζευγάρι υπέκυψε τελικά και έδωσε τους κωδικούς, οι απαγωγείς διαπίστωσαν ότι τα πορτοφόλια τους ήταν άδεια και τελικά τους εκτέλεσαν.

Στη συνέχεια έβαλαν τις σορούς μέσα σε μεγάλες, χοντρές πλαστικές σακούλες πολυαιθυλενίου και χρησιμοποίησαν διαλύτες βιομηχανικής ισχύος για να επιταχύνουν την αποσύνθεση των πτωμάτων και να καταστρέψουν στοιχεία DNA.

⚠️ WARNING: This post describes torture & fatal kidnapping



Russian investigators have revealed that convicted cryptocurrency fraudster Roman Novak & his wife Anna were tortured to death by kidnappers in the UAE after the criminals failed to access the £380 million they sought.… pic.twitter.com/x6RcaUsgWb — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 3, 2025

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί στη Ρωσία 3 ύποπτοι πρώην αστυνομικοί – για άμεση εμπλοκή στην απαγωγή και τις δολοφονίες του Νόβακ και της συζύγου του.

Οι δύο έχουν παραδεχτεί την ενοχή τους ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε Ρωσία και Εμιράτα καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να εντοπίσουν το πλήρες δίκτυο πίσω από την σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας.

Ο Ρομάν, το 2020 είχε καταδικαστεί στη Ρωσία σε έξι χρόνια φυλάκισης για απάτη. Αποφυλακίστηκε υπό όρους και μετακόμισε στα ΗΑΕ.

Εκεί, δημιούργησε μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων με το όνομα Fintopio, για την οποία λέγεται ότι προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 380 εκατ. λιρών, πριν κατηγορηθεί και εκεί ότι εξαπάτησε τους επενδυτές.

Το ποσό αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος των απαγωγέων.





Πηγή: skai.gr

