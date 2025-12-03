Οι προτάσεις της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πολυαναμενόμενη πρότασή της για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027, μέσα από δύο προτάσεις, θέτοντας την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο τραπέζι, παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις του Βελγίου, δίνοντας συγκεκριμένες εγγυήσεις και βάζοντας ως δίχτυ ασφαλείας τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι δύο προτεινόμενες λύσεις

Δανεισμό της ΕΕ, ο οποίος θα βασίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ,

Δάνειο Αποζημιώσεων, το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δανείζεται ταμειακά διαθέσιμα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που κατέχουν ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας

Ισχυρές εγγυήσεις - Έμμεση απάντηση στο Βέλγιο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πρότασης, οι δύο αυτές λύσεις θεμελιώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο πέντε νομικών προτάσεων. Όπως γίνεται γνωστό, οι προτάσεις θεσπίζουν μια σειρά από εγγυήσεις για την προστασία των κρατών-μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ενδεχόμενα μέτρα αντιποίνων στη Ρωσία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, «για την κάλυψη τυχόν υπολειπόμενου κινδύνου, το πακέτο περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύης με τη στήριξη διμερών εθνικών εγγυήσεων ή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ενώ οι προτάσεις συμμορφώνονται πλήρως με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, διατηρούν επίσης την ακεραιότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης και το καθεστώς του ευρώ ως παγκόσμιο νόμισμα».

Χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Κομισιόν έκανε γνωστό ότι θα κατατεθεί πρόταση δανεισμού για τη σύσταση δανείου αποζημιώσεων, πρόταση για την απαγόρευση οποιασδήποτε μεταφοράς ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας πίσω στη Ρωσία, δυο προτάσεις που θεσπίζουν σημαντικές εγγυήσεις για το Δάνειο Αποζημιώσεων, σχεδιασμένες για να προστατεύσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ενδεχόμενα μέτρα αντιποίνων, που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την ενημέρωση του Συμβουλίου.

Έμμεση απάντηση στο Βέλγιο

Επιπλέον, η Κομισιόν για να κάμψει τις αντιρρήσεις του Βελγίου και να δώσει το πράσινο φως, αλλά και να κατανείμει τις επιπτώσεις, προτείνει την τροποποίηση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υποστήριξη δανείου προς την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει και τις δύο προτεινόμενες λύσεις.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Mπορούμε να προχωρήσουμε τις ειρηνευτικές συνομιλίες από μια θέση ισχύος

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «προτείνουμε τη δημιουργία Δανείου Αποζημιώσεων, χρησιμοποιώντας τα μετρητά από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ, με ισχυρές εγγυήσεις για τα κράτη-μέλη μας. Αυξάνουμε το κόστος του ρωσικού πολέμου επιθετικότητας. Και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως περαιτέρω κίνητρο για τη Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Με τις προτάσεις της σημερινής ημέρας, μπορούμε να δώσουμε στους Ουκρανούς τα μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να προχωρήσουμε τις ειρηνευτικές συνομιλίες από μια θέση ισχύος», δήλωσε επιπλέον σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

It's decided.



Europe is closing the tap on Russian fossil fuels once and for all.



Energy independence starts now ↓ https://t.co/GZGLIKWeXk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025

«Προτείνουμε λύσεις για την υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ουκρανίας και την ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας», υπογράμμισε η ίδια.

Νωρίτερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας έναντι της Μόσχας, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου το φθινόπωρο 2027.

«Είναι η αυγή μιας νέας εποχής, αυτής της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας», δήλωσε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους.

Ντομπρόβσκις: Το δάνειο για αποζημιώσεων για την Ουκρανία είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο

Το προτεινόμενο δάνειο αποζημιώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία, το οποίο χρηματοδοτείται από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε την Τετάρτη ο επίτροπος οικονομίας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Όλα όσα προτείνουμε σήμερα είναι νομικά ισχυρά, πλήρως σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις κατά την παρουσίαση της πρότασης.

Τα κράτη μέλη θα κληθούν να παράσχουν εγγυήσεις για την υποστήριξη του δανείου, δήλωσε επίσης ο Ντομπρόβσκις.

«Αυτές οι εγγυήσεις διασφαλίζουν την πλήρη προστασία του δανεισμού της ΕΕ και τη δίκαιη κατανομή των βαρών», είπε.

Οι εγγυήσεις θα καλύπτουν τον «πολύ χαμηλό κίνδυνο» που θα αναγκαζόταν να πληρώσει οποιοδήποτε κράτος μέλος σε περίπτωση απαίτησης από τη Ρωσία, πρόσθεσε ο Ντομπρόβσκις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.