Σε κωματώδη, μη αναστρέψιμη κατάσταση ο πρώην αρχηγός της μαφίας, Ματέο Μεσσίνα Ντενάρο

Ο πρώην αρχηγός της μαφίας, Ματέο Μεσσίνα Ντενάρο, εξήντα ενός ετών, ο οποίος συνελήφθη στο Παλέρμο τον περασμένο Ιανουάριο, είναι σε μη αναστρέψιμη, κωματώδη κατάσταση.

Video of the arrest of the "godfather" of the Italian mafia Matteo Messina Denaro.



He was one of the top 10 most wanted criminals according to Forbes magazine. pic.twitter.com/poGeIxPuOq