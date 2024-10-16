Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες τη βορειοδυτική Ιταλία. Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα τη Γένοβα, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων υπερχείλισαν οι παραπόταμοι Μπόρμιντα και Φεράνια. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές έχουν διακοπεί οι σιδηροδρομικές συνδέσεις ενώ σημειώθηκε κατολίσθηση κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου Αουρέλια. Η διέλευση των οχημάτων έχει διακοπεί, με μόνη εξαίρεση εκείνα της Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο:

🚨🇮🇹FLASH FLOOD ALERT



Pietra Ligure, #Liguria, Italy



Torrente Maremola bursts banks due to heavy rain.



STAY SAFE!" https://t.co/XuOcEUkbND pic.twitter.com/4neg4yomW0 — Weather monitor (@Weathermonitors) October 16, 2024

Αύριο, σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια της Γένοβας, τα σχολεία πρόκειται να παραμείνουν κλειστά. Οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσαν ότι υπηρεσίες βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την προστασία των πολιτών.

Από τους κυβερνήτες δυο αεροσκαφών τα οποία, αργά το απόγευμα έπρεπε να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Γένοβας «Χριστόφορος Κολόμβος», ζητήθηκε να αλλάξουν πορεία και εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας να κατευθυνθούν στα αεροδρόμια της Πίζας και του Τορίνο.

Προβλήματα λόγω της νεροποντής εκτός από τη Γένοβα καταγράφονται στην πόλη Σαβόνα και στις περιοχές Αλμπένγκα και Φεράνια. Στην περιοχή της Αλμπένγκα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, η υπερχείλιση χειμάρρων και οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειες, οι οποίες ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

