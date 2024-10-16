Θερμό επεισόδιο στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας

Θερμό επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

Οι πληροφορίες μέχρι τώρα είναι συγκεχυμένες. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο βλήματα όλμου έπεσαν στη ναρκοθετημένη περιοχή των συνόρων κοντά στην τουρκική πόλη Κιλίς. Άλλα αναφέρουν ότι ρουκέτα εξετράπη της πορείας της -την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συγκρούσεις στη συριακή πλευρά- και έπεσε στη ναρκοθετημένη περιοχή στα τουρκικά σύνορα.

⚡Turkish border guards firing artillery rounds at Syria. pic.twitter.com/TGKD8nDpkI — 🌍Global Intel🌏 (@Global__Intel) October 16, 2024

Σύμφωνα με ορισμένα τουρκικά μέσα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ανταπέδωσαν με μπαράζ πυρών πυροβολικού.

Ωστόσο, άλλα μέσα, επικαλούμενα πηγές ασφαλείας, τονίζουν ότι ο τουρκικός στρατός δεν ενεπλάκη στο περιστατικό και διαψεύδουν τους ισχυρισμούς ότι δόθηκε απάντηση.

Η τοπική κυβέρνηση της περιοχής του Κιλίς, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε επίθεση προς την Τουρκία και ότι ένα βλήμα εξετράπη της πορείας του, από πεδίο μαχών ανάμεσα σε δύο ένοπλα γκρουπ, στην περιοχή του Αζάζ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ναρκοπέδιο του χωριού Akıncılar. Στο σημείο εκδηλώθηκε φωτιά, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση.

Αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς δεν υπήρξαν, ωστόσο οι κάτοικοι του χωριού απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Επίσης, από το «Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης» της τουρκικής προεδρίας ανακοινώθηκε ότι «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία. Δεν υπάρχει καμία επίθεση κατά των συνόρων μας».

Τα συριακά εδάφη απέναντι από το Κίλις είναι η περιοχή που είχε εισβάλει η Τουρκία το 2016 στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του Ευφράτη» και ελέγχονται σήμερα από την Τουρκία και τον υποστηριζόμενο από αυτήν «Εθνικό Στρατό της Συρίας» που απαρτίζεται από ενόπλους που μάχονται το καθεστώς της Δαμασκού.

