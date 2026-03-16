Πλεούμενο, το οποίο μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, ανετράπη και βυθίστηκε χθες, Κυριακή, σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα, ανακοίνωσαν οι ιταλικές Αρχές.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και με τα ταχύπλοά τους κατάφεραν να σώσουν 64 ανθρώπους. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως αγνοείται ένα αγοράκι δύο μόλις ετών, το οποίο είχε ξεκινήσει με τη μητέρα του το μακρινό αυτό ταξίδι από τη Σιέρα Λεόνε της Αφρικής.

Οι έρευνες των ιταλικών Αρχών συνεχίσθηκαν μέχρι αργά χθες βράδυ και ξανάρχισαν τα χαράματα.

Το τελευταίο 48ωρο, συνολικά αποβιβάσθηκαν στη Λαμπεντούζα 292 μετανάστες και πρόσφυγες. Τα περισσότερα από τα πλεούμενα, στα οποία επέβαιναν, είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.

Πηγή: skai.gr

