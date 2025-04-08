Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προσγειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Ρώμη για μια κρατική επίσκεψη στην Ιταλία, η οποία χαρακτηρίζεται ως τετραϊστορική» και «να προσθέσει περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών.

The King and Queen have arrived in Rome to begin #StateVisitItaly pic.twitter.com/rid51n7oQA April 7, 2025

Ο Edward Llewelyn, πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ιταλία, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι «θα κάνουν κάτι άλλο αλλά ανεκτίμητο». Όπως εξήγησε, η παρουσία τους θα ενισχύσει την εγγύτητα μεταξύ των δύο εθνών με έναν μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα παραμείνουν ζωντανές για μια ολόκληρη γενιά. Η επίσκεψη στη Ρώμη και τη Ραβέννα αποτελεί το 18ο επίσημο ταξίδι του βασιλιά στην Ιταλία και την πρώτη της κρατική επίσκεψη ως μονάρχης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ο βασιλιάς θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα απευθύνει λόγο και στα δύο σώματα του ιταλικού κοινοβουλίου, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στο Palazzo Quirinale, το οποίο θα συμπέσει με την 20ή επέτειο του γάμου του βασιλιά και της βασίλισσας στις 9 Απριλίου.

«Καθώς ξεκινάμε την πρώτη μας επίσκεψη στην Ιταλία ως Βασιλιάς και Βασιλίσσα, ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την εικοστή επέτειο του γάμου μας σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος – και με τόσο υπέροχους ανθρώπους», αναφέρεται σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επίσκεψη θα εστιάσει επίσης στους αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, είναι «πιο στενοί από ποτέ». Αυτή η συνεργασία θα τιμηθεί με μια εντυπωσιακή κοινή πτήση πάνω από τη Ρώμη από την ιταλική ομάδα ακροβατικών Frecce Tricolori και τα «Κόκκινα Βέλη» της βρετανικής βασιλικής αεροπορίας.

Στη Ραβέννα, κοντά στη Μπολόνια, το βασιλικός Ζεύγος θα τιμήσει την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση της περιοχής από τη ναζιστική κατοχή με τη σημαντική συμβολή των συμμαχικών στρατευμάτων.

As we begin our first visit to Italy as King and Queen, we are so looking forward to celebrating our twentieth wedding anniversary in such a special place – and with such wonderful people! A presto, Roma e Ravenna!

-Charles R & Camilla R.



📸 Chris Jackson pic.twitter.com/mX1fhKeDm3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.