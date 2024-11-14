Κατέρρευσε πριν οικοδομηθεί το νέο μοντέλο για τη μετανάστευση το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας και το οποίο είχε παρουσιάσει μετά «Βαΐων και κλάδων» η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, αναφέρει σε ανάλυσή του ο Guardian.

Στην πράξη αποδείχθηκε πως ούτε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε και η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, είχαν λάβει υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία.

Οι εγκαταστάσεις στην Αλβανία υποτίθεται ότι θα δέχονταν έως και 3.000 μετανάστες που εντοπίζονται σε διεθνή ύδατα και προέρχονται από την Αφρική με προορισμό την Ευρώπη.

Μόλις ένα μήνα μετά το πολυδιαφημισμένο άνοιγμα, μόνο 24 αιτούντες άσυλο έχουν σταλεί στην Αλβανία και κανένας δεν παραμένει εκεί τώρα. Άλλοι 5 πέρασαν λιγότερες από 12 ώρες σε ένα κέντρο κράτησης, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν περίπου 48 ώρες.

Οι Ιταλοί δικαστές είχαν διαφορετική άποψη για τη συμφωνίας ασύλου

Οι μετανάστες τελικά μεταφέρθηκαν στην Ιταλία αφού οι δικαστές της χώρας έκριναν παράνομο να τους κρατούν στην Αλβανία πριν από τον επαναπατρισμό τους σε χώρες, όπως το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, που θεωρούνται «ασφαλείς» από τη Ρώμη.

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαστές υποστήριζαν την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECJ) ότι μια χώρα εκτός του μπλοκ δεν μπορούσε να κηρυχθεί ασφαλής εκτός εάν ολόκληρη η επικράτειά της θεωρούνταν ασφαλής.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν ως «πλήρη αποτυχία» τη συμφωνία της Μελόνι, καθώς θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε διάστημα πέντε ετών ενώ πυροδοτήθηκε διαμάχη μεταξύ των αρχών και των δικαστών, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί από ακροδεξιά κόμματα για παρεμπόδιση του έργου.

Ωστόσο, οι παρατηρητές λένε ότι η Μελόνι και οι σύμμαχοί της γνώριζαν από την αρχή ότι υπήρχε κίνδυνος να μην λειτουργήσει η συμφωνία.

Η Chiara Favilli, καθηγήτρια δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, δήλωσε: «Από το 1993, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη προτείνουν λύσεις παρόμοιες με τη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία. Ωστόσο, πάντα απορρίπτονταν. Συμφωνίες όπως αυτή μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας είναι ασυμβίβαστες με κάποιους θεμελιώδεις κανόνες».

Μήνες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας, πολλές ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες είχαν εγείρει αμφιβολίες για το εάν θα μπορούσε να θεωρηθεί ανθρώπινη ή ακόμη και νόμιμη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι γνωμοδοτήσεις τους αγνοήθηκαν και η συμφωνία εξελίχθηκε σε φιάσκο.

Στις δημοσκοπήσεις η Μελόνι καταποντίζεται

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 55% των Ιταλών, δεν συμφωνεί με τη μεταναστευτική πολιτική της πρωθυπουργού.

Η αξιοπιστία διακυβεύεται για μια κυβέρνηση που έχει καταστήσει τη μετανάστευση κεντρικό θέμα της εκστρατείας και που στο παρελθόν έχει επικρίνει τους προκατόχους της για τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι η μεταφορά δια θαλάσσης με ένα ιταλικό στρατιωτικό πλοίο των 8 ανδρών που έφτασαν στην Αλβανία το περασμένο Σαββατοκύριακο κόστισε 250.000 ευρώ – περισσότερα από 31.000 ευρώ ανά αιτούντα άσυλο επί του πλοίου.

Ενόψει της σταδιακής κατάρρευσης της συμφωνίας, η ιταλική κυβέρνηση έχει επιτεθεί με έντονο τρόπο κατά του δικαστικού σώματος, περιγράφοντας αυτούς που αποφάνθηκαν κατά της συμφωνίας ως «πολιτικοποιημένους δικαστές που θα ήθελαν να καταργήσουν τα σύνορα της Ιταλίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.