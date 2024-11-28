Ιταλία: Γενική απεργία για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μελόνι

Δυο από τις τρεις μεγαλύτερες ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Cgil και η Uil, έχουν προκηρύξει για αύριο γενική απεργία κατά του σχεδίου προϋπολογισμού που κατέθεσε στο κοινοβούλιο της Ρώμης η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η απεργιακή, αυτή, οκτάωρη κινητοποίηση αφορά το σύνολο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με μόνη εξαίρεση τις σιδηροδρομικές συνδέσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν κανονικά. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, η απεργία αναμένεται να πρέπει να διαρκέσει τέσσερις ώρες, βάσει της απόφασης για επίταξη του προσωπικού, την οποία υπέγραψε ο Ιταλός υπουργός μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι. Τα συνδικάτα, όμως, έχουν προσφύγει δικαστικά κατά της συγκεκριμένης απόφασης και μέχρι το βράδυ αναμένεται η σχετική ετυμηγορία των τοπικών, διοικητικών δικαστηρίων.

Το συνδικάτο Cgil, σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι με την αυριανή απεργία, «εργαζόμενοι και συνταξιούχοι διαμαρτύρονται για την μείωση της αγοραστικής δύναμης, για τις περικοπές στους τομείς της υγείας και της παιδείας, για την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και για τις απόλυτα ελλιπής απαντήσεις στο στεγαστικό πρόβλημα και στις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία».

Το συνδικάτο Cisl, το τρίτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, δεν στηρίζει την συγκεκριμένη κινητοποίηση, διότι όπως τόνισε ο γραμματέας του, Λουίτζι Σμπάρα, «θεωρεί ότι το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού μπορεί και πρέπει σαφέστατα να βελτιωθεί, αλλά δεν συντρέχουν οι αναγκαίοι λόγοι για προκήρυξη γενικής απεργίας, η οποία παραμένει, πάντα, ύστατη λύση».

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Cgil και η Uil θα οργανώσουν, κατά την αυριανή ημέρα, πορείες και συγκεντρώσεις σε πάνω από πενήντα πόλεις της χώρας. Οι μεγαλύτερες, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα πραγματοποιηθούν στην Μπολόνια - με την συμμετοχή του Μαουρίτσιο Λαντίνι, γραμματέα του Cgil- και στην Νάπολη, όπου πρόκειται να μιλήσει ο επικεφαλής του Uil, Πιερπάολο Μπομπαρντιέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

