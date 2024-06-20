Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Donald Sutherland.

Ο πρωταγωνιστής των Hunger Games αλλά και πλήθους άλλων επιτυχημένων παραγωγών, απεβίωσε στο Μαϊάμι.

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Καναδός σταρ, γνωστός για τους ρόλους του στο Klute και στο Ordinary People, είχε μια αξιόλογη κινηματογραφική καριέρα που διήρκεσε πάνω από επτά δεκαετίες.

Είχε λάβει τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας και είναι ο πατέρας του βραβευμένου με Emmy ηθοποιού Κίφερ Σάδερλαντ, ο οποίος και κοινοποίησε την είδηση του θανάτου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

Ο 57χρονος Κίεφερ δημοσίευσε χαρακτηριστικά μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου ο ίδιος ποζάρει δίπλα του ως παιδί, γράφοντας «με βαριά καρδιά, σας λέω ότι ο πατέρας μου, Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή.Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποτέ δεν πτοήθηκε από έναν ρόλο, καλό, κακό ή άσχημο»

«Αγαπούσε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε.Δεν μπορεί κανείς να ζητήσει περισσότερα από αυτό. Πέρασε καλά στη ζωή του», πρόσθεσε.

Ο Donald Sutherland σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης και έγινε γνωστός για την απίστευτη ευελιξία του ως ηθοποιός.



Πηγή: skai.gr

