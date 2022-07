Ουκρανία προς Ρωσία: Το παιχνίδι για το Ντονμπάς δεν χάθηκε

Απάντηση στις αναφορές της Μόσχας ότι ολόκληρη η περιοχή του Λουχάνσκ «απελευθερώθηκε» και ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του Λισιτσάνσκ έδωσε το Κίεβο. O εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Γιούρι Σακ δήλωσε στο BBC ότι η στρατηγικής σημασίας πόλη Λισιτσάνσκ δεν βρίσκεται ολόκληρη υπό ρωσικό έλεγχο.

Παραδέχθηκε ωστόσο, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, και οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στην πόλη ασταμάτητα. «Για τους Ουκρανούς, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι κορυφαία προτεραιότητα, επομένως μερικές φορές μπορεί να υποχωρήσουμε από ορισμένες περιοχές για να μπορέσουμε να τις ανακτήσουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.



Σημείωσε επίσης ότι ακόμα κι αν η Ρωσία καταλάβει όλο το Λουχάνσκ, αυτό δε σημαίνει ότι «έχει χαθεί το παιχνίδι» για το Ντονμπάς. Σημείωσε ότι υπάρχουν μεγάλες περιοχές στο Ντονμπάς και κυρίως στο Ντονέτσκ, που ελέγχονται από τις ουκρανικές δυνάμεις. Υπάρχουν «άλλες μεγάλες πόλεις στην περιοχή του Ντονμπάς, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντονέτσκ» που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Over the past 24 hours, #Russian occupiers have carried out 24 strikes in the #Donetsk region and shelled 18 settlements.



According to the National Police of #Ukraine, 31 civilian objects were destroyed. Civilians were killed and wounded. pic.twitter.com/XZ72hw1RrJ