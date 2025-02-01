Ιταλία: 43 αιτούντες άσυλο επιστρέφουν από την Αλβανία

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Για τρίτη φορά το δικαστήριο της Ρώμης δεν επικύρωσε την προσωρινή κράτηση μεταναστών και προσφύγων που είχαν μεταφερθεί από το ιταλικό πολεμικό ναυτικό στα δύο κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας. Οι 43 αιτούντες άσυλο που βρίσκονταν στο Σενγκίν και το Γκιαντέρ, φθάνουν στο Μπάρι και πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι. Αλλοι έξι είχαν ήδη επιστρέψει πριν δυο ημέρες.

H κυβέρνηση της Ρώμης πρόσφατα είχε αναθέσει την σχετική αρμοδιότητα στα εφετεία, αφαιρώντας την από τους ειδικούς τομείς των δικαστηρίων που ασχολούνται με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό.Η ετυμηγορία όμως σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο δεν άλλαξε. Το εφετείο της Ρώμης δεν επικύρωσε την κράτηση και πρόσθεσε ότι αρμόδιο για την όλη υπόθεση είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναμένεται να υποδείξει, στις 25 Φεβρουαρίου, με ποια ακριβώς κριτήρια πρέπει να καθορίζονται οι ασφαλείς χώρες προέλευσης μεταναστών. Στο παρελθόν οι ευρωπαίοι δικαστές είχαν καταστήσει σαφές, πάντως, ότι αν σε μια χώρα δεν τυχαίνουν απόλυτου σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκείνα των μειονοτήτων, αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.Βαθαίνει η κόντρα Μελόνι και ιταλικής δικαιοσύνηςΟι τελευταίες εξελίξεις με την επιστροφή των αιτούντων άσυλο από την αντίπερα όχθη της Αδριατικής, αυξάνουν ακόμη περισσότερο την ένταση στις σχέσεις της κυβέρνησης Μελόνιμε το δικαστικό σώμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η Ιταλίδα πρωθυπουργός φέρεται να δήλωσε, σε στενούς της συνεργάτες, ότι «ενώ εκείνη χτίζει, κάποιοι άλλοι συνεχίζουν να γκρεμίζουν».Ως γνωστόν, παράλληλα, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα σε βάρος της για την σύλληψη και απέλαση σε χρόνο ρεκόρ 48 ωρών, του αρχηγού της λιβυκής δικαστικής αστυνομίας, Νιζέμ Οζάμα Ελμάσρι Χαμπίς. Η υπόθεση, πρόκειται να εξετασθεί από ειδικό δικαστήριο υπουργών και θεωρείται απίθανη, τελικά, η παραπομπή της Μελόνι σε δίκη.Το θέμα είναι, κυρίως, πολιτικό. Αρχικά η επίσημη εξήγηση της κυβέρνησης, ήταν ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, δεν πληροφορήθηκε εγκαίρως ότι υπήρχε ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τώρα, όμως, όλο και περισσότερα στελέχη της συντηρητικής συμμαχίας που κυβερνά την χώρα, παραδέχονται, έστω και έμμεσα, ότι το πρόβλημα είναι άλλο: ότι ο Ελμάσρι αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε στην Λιβύη, διότι διαφορετικά από την Τρίπολη και τα περίχωρά της, θα άρχιζαν να φτάνουν -ως μέσο πίεσης- αμέτρητες βάρκες με μετανάστες και πρόσφυγες.Η Μελόνι, πάντως, δεν αλλάζει επικοινωνιακή στρατηγική και συνεχίζει να στέλνει το μήνυμα ότι είναι θύμα μιας πολιτικοποιημένης δικαιοσύνης στην Ιταλία, η οποία θέλει να παρεμποδίσει το έργο της. Μια προσέγγιση, η οποία θυμίζει άλλες εποχές, όταν πρωθυπουργός και απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, ήταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

