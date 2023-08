Celine Dion: «Είναι δυνατή αλλά δεν μπορούν να γίνουν πολλά»- Η μάχη της τραγουδίστριας με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου Κόσμος 19:00, 31.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Κάνει τα πάντα για να αναρρώσει. Είναι μια δυνατή γυναίκα», λέει η αδελφή της