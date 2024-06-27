Νέα έρευνα του δημοσιογραφικού ιστότοπου Fanpage αποκάλυψε φαινόμενα αντισημιτισμού, ρατσισμού και ομοφοβίας στο εσωτερικό της νεολαίας του κόμματος "Αδέλφια της Ιταλίας", της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Δημοσιογράφος με «κεκαλυμμένη ιδιότητα» κατάφερε να διεισδύσει στη συγκεκριμένη οργάνωση και να ηχογραφήσει συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων διάφορα μέλη εκφράζονταν με ξεκάθαρα ρατσιστικό και αντισημιτικό τρόπο.

«Οι Εβραίοι είναι μια κάστα, ζούνε εκμεταλλευόμενοι το Ολοκαύτωμα. Είναι πολλοί και τους απεχθάνομαι ως φυλή. Διότι είναι μια φυλή, υπάρχει η αρία, η εβραϊκή και η μαύρη φυλή», ακούγεται να λέει ένας από τους εγγεγραμμένους στη νεολαία του κόμματος της Μελόνι.

Παράλληλα, με αναφορά στη γερουσιαστή Έστερ Μιέλι, μέλος των Αδελφών της Ιταλίας και πρώην εκπρόσωπο της εβραϊκής κοινότητας της Ρώμης, μια κοπέλα, πρόεδρος τοπικής οργάνωσης της «Εθνικής Νεολαίας» των «Αδελφών της Ιταλίας», λέει σε ομοϊδεάτες της:

«Το πιο ωραίο χθες ήταν η κοροϊδία όταν μιλούσαμε για τους αγκυλωτούς σταυρούς. Και μετά από όλα τα σχετικά, εγώ έγραψα και το δελτίο Τύπου προς συμπαράσταση στην Έστερ Μιέλι…».

Se la Meloni e i suoi pensano di risolvere quanto emerso grazie a @fanpage con la letterina di dimissioni (per motivi personali) di Flaminia Pace non hanno capito davvero nulla.

Devono ripulire davvero, cacciando anche quei parlamentari e dirigenti che sapevano e che hanno… — Orfini (@orfini) June 27, 2024

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έως τώρα δεν θέλησε να αναφερθεί στο περιεχόμενο της έρευνας του Fanpage και τις σχετικές δηλώσεις των νέων της «Εθνικής Νεολαίας». Ο πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας όμως, ο Ινιάτσιο Λα Ρούσα (από τα ιδρυτικά στελέχη των Αδελφών της Ιταλίας) καταδίκασε το αντισημιτικό αυτό παραλήρημα των νοσταλγών του Μουσολίνι.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στη γερουσιαστή και φίλη Έστερ Μιέλι, η οποία έγινε στόχος απαράδεκτων εκφράσεων από κάποια μέλη της Εθνικής Νεολαίας. Φράσεις που αντιβαίνουν στις αξίες του κόμματός μας, οι οποίες έχουν βαθιές ρίζες στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», τόνισε ο Λα Ρούσα. Στο μεταξύ, η υπεύθυνη της τοπικής οργάνωσης και μέλος του συμβουλίου της «Εθνικής Νεολαίας» παραιτήθηκε των καθηκόντων της.

L’inchiesta di @fanpage, di cui ieri è stata pubblicata la seconda parte, ha aperto il vaso di Pandora della fascisteria che abita il sottobosco di Fratelli d’Italia.



Omofobia, razzismo, nostalgia per Benito Mussolini, simpatie per Adolf Hitler e il nazismo, antisemitismo che… pic.twitter.com/lClxwEZ2K4 — Riccardo Magi (@riccardomagi) June 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.