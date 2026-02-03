Εκκλησιαστικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Ιταλία ξεκίνησαν έρευνα ύστερα από καταγγελίες ότι το πρόσωπο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι απεικονίστηκε σε έναν άγγελο κατά την αποκατάσταση μιας τοιχογραφίας στη Ρώμη.

Το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού έστειλε επιθεωρητές για να εξετάσουν το έργο τέχνης, σε παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου στο Λουτσίνα, ενώ η Μητρόπολη Ρώμης εξέφρασε την «απογοήτευσή» της και δήλωσε ότι θα διερευνήσει ποιος φέρει την ευθύνη.

Ο καλλιτέχνης Μπρούνο Βαλεντινέτι δήλωσε ότι απλώς αποκατέστησε την τοιχογραφία που ο ίδιος είχε ζωγραφίσει το 2000 και αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο την πρωθυπουργό, ενώ η Μελόνι απάντησε με ανάρτηση στο Instagram λέγοντας ότι «σίγουρα δεν είναι σαν άγγελος», συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα emoji γέλιου.

Η φερόμενη ομοιότητα αναφέρθηκε για πρώτη φορά το Σάββατο από την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση και υποστήριξε ότι ο άγγελος που κρατά έναν χάρτη της Ιταλίας προηγουμένως έμοιαζε με ένα «γενικό χερουβείμ». Ο εφημέριος της ενορίας δήλωσε ότι οι τοιχογραφίες απλώς επιδιορθώθηκαν λόγω πρόσφατων ζημιών από νερά, προσθέτοντας ότι δεν «καταλαβαίνει τη φασαρία» γύρω από το θέμα.

«Οι ζωγράφοι συνήθιζαν να βάζουν κάθε λογής πράγματα στις τοιχογραφίες», είπε ο Μονσινιόρ Ντανιέλε Μικελέτι.

Ο Βαλεντινέτι, 83 ετών, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. «Το αποκατεστημένο πρόσωπο είναι αυτό που είχε ζωγραφιστεί πριν από 25 χρόνια», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AGI. «Ποιος λέει ότι μοιάζει με τη Μελόνι;»

Κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να ζητήσουν έρευνα. Η Ιρένε Μάντσι από το Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη», ενώ το Κίνημα Πέντε Αστέρων δήλωσε ότι η τέχνη δεν πρέπει να γίνεται «εργαλείο προπαγάνδας», είτε απεικονίζει τη Μελόνι είτε όχι.

Ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζιούλι διέταξε «τεχνικούς αξιωματούχους» να επιθεωρήσουν τον πίνακα «για να διαπιστώσουν τη φύση της παρέμβασης» και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Η Μητρόπολη Ρώμης, από την πλευρά της, δήλωσε ότι γνώριζε για την αποκατάσταση, αλλά ότι είχε ενημερωθεί πως δεν θα προστεθεί ή θα αλλάξει τίποτα.

«Η τροποποίηση του προσώπου του χερουβείμ ήταν πρωτοβουλία του διακοσμητή και δεν κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Ansa.

Αργότερα δήλωσε ότι ο καρδινάλιος Μπάλντο Ρέινα - ο βικάριος του Πάπα για τη Μητρόπολη Ρώμης - θα ξεκινήσει άμεσα έρευνα «για να καθοριστούν οι πιθανές ευθύνες των εμπλεκομένων».

Πρόσθεσε ότι ο καρδινάλιος «αποστασιοποιείται από τις δηλώσεις του Μονσινιόρ Μικελέτι και εκφράζει την απογοήτευσή του για όσα συνέβησαν», επαναλαμβάνοντας τη «δέσμευση για την προστασία της καλλιτεχνικής και πνευματικής κληρονομιάς» από κάθε κατάχρηση ή εκμετάλλευση.

