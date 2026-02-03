Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια στρατηγική συνεργασία για τα κρίσιμα ορυκτά, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ στοχεύει να επηρεάσει την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ για τη σύναψη νέων διεθνών συμφωνιών, που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.

Εντός τριών μηνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ προτίθενται να υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης για την εκπόνηση ενός «Οδικού Χάρτη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης» στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προτείνει στις ΗΠΑ μια στρατηγική συνεργασία για τα κρίσιμα ορυκτά, με στόχο να περιοριστεί η εξάρτηση από την Κίνα. Με την κίνηση αυτή, η ΕΕ επιχειρεί να επηρεάσει τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΕ είναι έτοιμη να υπογράψει με τις ΗΠΑ μνημόνιο κατανόησης για την εκπόνηση ενός «Οδικού Χάρτη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης» εντός τριών μηνών.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην από κοινού εξεύρεση τρόπων προμήθειας κρίσιμων ορυκτών, που είναι απαραίτητα για τις περισσότερες σύγχρονες τεχνολογίες, περιορίζοντας την εξάρτηση από την Κίνα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από φθηνά κινεζικά ορυκτά, γεγονός που δίνει στο Πεκίνο πλεονέκτημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες του.

Η πρόταση προβλέπει διάφορους τρόπους για τη μείωση αυτής της εξάρτησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναφέρει το Bloomberg.

Το υπόμνημα προτείνει η ΕΕ και οι ΗΠΑ να εξετάσουν κοινά έργα για την εξόρυξη και αξιοποίηση κρίσιμων ορυκτών, καθώς και τρόπους στήριξης των τιμών τους. Παράλληλα, προτείνει μέτρα για την προστασία και των δύο αγορών από υπερπροσφορά ορυκτών από τρίτες χώρες και από άλλες μορφές χειραγώγησης της αγοράς. Τονίζεται επίσης η ανάγκη δημιουργίας ασφαλών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πρόταση επιμένει στον αμοιβαίο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, προσθέτουν οι πηγές. Οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ δοκιμάστηκαν σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας, που αποτελεί έδαφος της Δανίας, κράτος-μέλος της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έρχεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να καλέσουν υπουργούς Εξωτερικών και ανώτερους αξιωματούχους συμμαχικών χωρών, στο πλαίσιο προσπαθειών για αντίστοιχες συμφωνίες που θα μειώσουν την εξάρτηση από τα κινεζικά κρίσιμα ορυκτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ζωτικής σημασίας για τη διαφοροποίηση των προμηθειών μας μακριά από οποιαδήποτε μεμονωμένη χώρα», χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω την πρόταση.

Το ζήτημα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον, αφότου το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές πέρυσι στις λεγόμενες σπάνιες γαίες. Οι περιορισμοί αυτοί ανεστάλησαν τον Οκτώβριο στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται πλέον αποφασισμένοι να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ πιέζουν για συμφωνία σε έναν μηχανισμό τιμολόγησης που θα προστατεύει τις εταιρείες που εξορύσσουν και επεξεργάζονται σπάνιες γαίες από τον ανταγωνισμό φθηνών κινεζικών εξαγωγών, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παραγωγή και την επεξεργασία ορυκτών στη Δύση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.