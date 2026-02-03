Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 15 προσκυνητές σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους που επέστρεφαν από παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά.

Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της πολιτείας Αλαγκόας.

Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα που σημειώθηκε με το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεφαν από μία παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά, που βρίσκεται βορειότερα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η κυβέρνηση της πολιτείας Αλαγκόας.

Οι επιζώντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, μιας κοινότητας στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας. Η έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος έχει ήδη ξεκινήσει

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Πάουλο Ντάντας, κήρυξε σε τριήμερο πένθος στην περιοχή «λόγω της τραγωδίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

