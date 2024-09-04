Ιταλία: Ιερέας που κηρύσσει ενάντια στο έγκλημα δέχθηκε επίθεση από την Μαφία

Ιταλός ιερέας που αγωνίζεται εδώ και χρόνια κατά του εγκλήματος της Μαφίας και της διακίνησης ναρκωτικών στη Ρώμη, δέχθηκε «βίαιη μαφιόζικη επίθεση» στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Don Antonio Coluccia, 49 ετών, ο οποίος ζει υπό το καθεστώς 24ωρης προστασίας εξαιτίας των πολυάριθμων απειλών από εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες και δέχεται, φέρεται να δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Κυριακής με σανίδες, μπουκάλια και ξύλα στην περιοχή Quarticciolo, όπου και ηγείτο πορείας ενάντια στο έγκλημα.

«Ο χρόνος σου τελειώνει – θα σε σκοτώσουμε», φέρεται να φώναξε κάποιος από ένα παράθυρο καθώς η επίθεση έλαβε χώρα.

Ο ιερέας, που στοχοποιήθηκε από μια ομάδα ρωμαϊκής μαφίας για την ευθεία τοποθέτησή του κατά της Μαφίας και επειδή είχε μετατρέψει το κατασχεμένο σπίτι αρχιμαφιόζου σε οίκο για φτωχούς ανθρώπους και τοξικομανείς, μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς σε ασφαλή τοποθεσία.

«Θα επιστρέψω. Έχω δεσμευτεί να υπηρετήσω την πόλη», είπε ο Coluccia στο Roma Today την Τρίτη μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης της επίθεσης.

«Πάντα θα αγωνίζομαι για δικαιοσύνη, για τους έντιμους πολίτες που κατοικούν σε αυτή τη γειτονιά. Την Κυριακή, είχα σταματήσει να μιλήσω με μερικούς νέους, τότε συνέβη αυτό που συνέβη. Η κατάσταση εδώ είναι τραγική».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.