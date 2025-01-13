Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην νότια Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι - Βίντεο

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου - Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν ζημιές

σεισμός

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με επίκεντρο την νήσο Κιούσου, και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η δόνηση είναι σε επίπεδο 5 στην ιαπωνική βαθμίδα από 0 έως 7 έντασης σεισμών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) τόνισε ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορά τις επαρχίες Μιγιαζάκι και Κόιτσι ενώ το USGS έκανε λόγο για κίνδυνο εμφάνισης κυμάτων ύψους έως και ενός μέτρου.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 21:19 τοπική ώρα (14:19 ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 37 χιλιόμετρα. 

Ακόμη δεν έχει γίνει σαφές εάν έχουν υπάρξει ζημιές ή θύματα. 

