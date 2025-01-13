Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με επίκεντρο την νήσο Κιούσου, και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η δόνηση είναι σε επίπεδο 5 στην ιαπωνική βαθμίδα από 0 έως 7 έντασης σεισμών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) τόνισε ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορά τις επαρχίες Μιγιαζάκι και Κόιτσι ενώ το USGS έκανε λόγο για κίνδυνο εμφάνισης κυμάτων ύψους έως και ενός μέτρου.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 21:19 τοπική ώρα (14:19 ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 37 χιλιόμετρα.

Ακόμη δεν έχει γίνει σαφές εάν έχουν υπάρξει ζημιές ή θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.