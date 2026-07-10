Οι ΗΠΑ απέσυραν από το Ισραήλ τουλάχιστον 10 μαχητικά F-22

Παρά την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο αμερικανικός στρατός απέσυρε νωρίτερα σήμερα τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη stealth από ισραηλινή αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.

Τουλάχιστον δέκα μαχητικά F-22, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη βάση Οβντά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, πέταξαν προς τη βρετανική βάση RAF Fairford, καθ’ οδόν για την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα αεροσκάφη να προσγειώνονται στη βρετανική βάση.

Το F-22, το οποίο επιχειρεί αποκλειστικά με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, θεωρείται το πλέον προηγμένο μαχητικό αεροπορικής υπεροχής στον κόσμο, σχεδιασμένο για εξαιρετική ταχύτητα, ευελιξία και χαμηλή παρατηρησιμότητα σε αερομαχίες.

Τα μαχητικά είχαν αναπτυχθεί στο Ισραήλ πριν από τον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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