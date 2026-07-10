Μερτς: «Ειλικρινής, αλλά λάθος»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική εφημερίδα TAZ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στη γερμανική βουλή ως «ειλικρινείς, αλλά λανθασμένες», επισημαίνοντας την έλλειψη απαντήσεων σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις.

Κριτική ασκείται για την απουσία εξηγήσεων σχετικά με τη μείωση επιδομάτων γονικής άδειας και επιδοτήσεων για αντλίες θερμότητας, παρά τις δυσκολίες λόγω καύσωνα, καθώς και την προσέγγιση των αμυντικών δαπανών έναντι των μέτρων κοινωνικής συνοχής.

Η εφημερίδα επισημαίνει την ανάγκη ισχυρού κοινωνικού συστήματος για τη διασφάλιση της ελευθερίας και ειρήνης, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο μείωσης της υποστήριξης προς τα δημοκρατικά κόμματα, καθώς και την ανησυχία για το νέο κίνημα των νέων κατά της στράτευσης.

Λίγο πριν από τις θερινές διακοπές, ο γερμανικός Τύπος αποτιμά τα λόγια και τα έργα του καγκελαρίου Μερτς, εν μέσω μεταρρυθμίσεων, αύξησης των αμυντικών δαπανών και ανησυχίας για την άνοδο της Ακροδεξιάς.«Ειλικρινής, αλλά λάθος». Έτσι χαρακτηρίζει σε σχόλιό της η εφημερίδα TAZ τις κυβερνητικές δηλώσεις του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στη γερμανική βουλή.



«Ο Μερτς δεν έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν για τα σχέδια μεταρρυθμίσεων του κυβερνητικού συνασπισμούστη γερμανική βουλή. Ούτε λέξη για τους εργαζομένους που θα πρέπει να πηγαίνουν στον γιατρό από την πρώτη ημέρα της ασθένειάς τους. Ούτε εξήγησε γιατί ο συνασπισμός μειώνει τα επιδόματα γονικής άδειας για νέες οικογένειες. Ούτε είπε γιατί η κυβέρνηση μειώνει τις επιδοτήσεις για τις αντλίες θερμότητας, λίγες ημέρες μετά το ρεκόρ καύσωνα. Ο Μερτς απευθύνθηκε στους πολίτες που έχουν αμφιβολίες μόνο μία φορά και μάλιστα με μάλλον μη πειστικό τρόπο. Δεν θα ήταν όμως καλύτερο τα χρήματα που δίνονται για εξοπλισμούς να επενδυθούν σε μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής;», διερωτάται η εφημερίδα και συνεχίζει:

Πηγή: Deutsche Welle

«Η ελευθερία και η ειρήνη δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς ένα καλό κοινωνικό σύστημα. Αυτό ισχύει τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εάν η κυβέρνηση δυσκολέψει τη ζωή των ανθρώπων, η υποστήριξη των ψηφοφόρων προς τα δημοκρατικά κόμματα θα συνεχίσει να μειώνεται. Και αν οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το κράτος τους ως χρήσιμο, δεν θα το υπερασπιστούν. Αυτό είναι ήδη εμφανές στο νέο κίνημα των νέων κατά της στράτευσης».Ο Μερτς, η τοξικότητα και το δημοκρατικό κέντροΗ κριτική που ασκείται στον καγκελάριο Μερτς από τον γερμανικό Τύπο είναι σκληρή. Σπάνια συναντά κανείς επαίνους στις σελίδες των γερμανικών εφημερίδων ή στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Το δίκτυο RND σχολιάζει επίσης με σκεπτικισμό την εμφάνιση του καγκελαρίου στη Μπούντεσταγκ την Πέμπτη και σημειώνει: «Οι περισσότεροι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν αισθάνονται ακόμη στην πράξη τις βελτιώσεις από τις μεταρρυθμίσεις. Η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι χαμηλή και το πολιτικό κλίμα συχνά τοξικό.Ο καγκελάριος προσπαθεί να το διαχειριστεί με έναν σαφώς εποικοδομητικό τόνο και να κρατήσει το SPD ικανοποιημένο. Κανείς δεν θα περίμενε ότι ο καγκελάριος Μερτς θα υποστήριζε πως η μεγαλύτερη επιβάρυνση των υψηλότερων εισοδημάτων είναι αποδεκτή, προκειμένου να ανακουφιστούν τα χαμηλότερα εισοδήματα και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να καταπιούν πολλά πικρά χάπια σχετικά με τις συντάξεις, την υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα, πρέπει να το δέχθηκαν με κάποια ικανοποίηση».Ωστόσο, το γερμανικό δίκτυο διακρίνει μάλλον μια προσπάθεια κατευνασμού της κοινής γνώμης πριν από τις διακοπές. Κι αυτό επειδή επίκεινται εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο.«Η μόνη ευκαιρία για το δημοκρατικό κέντρο να κερδίσει τις εκλογές έγκειται στην επίδειξη της ικανότητάς του να δράσει».«Σε μια κρίση, η ενσυναίσθηση είναι ζωτικής σημασίας»Από την πλευρά της, η Frankfurter Rundschau σχολιάζει: «Ο καγκελάριος συνεχίζει να συμπεριφέρεται λιγότερο ως καγκελάριος και περισσότερο ως επικεφαλής μιας παλιάς εταιρείας με την επωνυμία “Γερμανία Α.Ε.”. Είναι εύκολο να μιλά κανείς για τις απαιτήσεις απόδοσης των μεταρρυθμίσεων και να καταγγέλλει τα υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών, τα οποία θεωρεί αποτέλεσμα τεμπελιάς. Αφήνει σε άλλους να δώσουν εξηγήσεις για τις μειώσεις στις γονικές άδειες και τις περικοπές επιδομάτων. Δεν φαίνεται να τον απασχολούν ιδιαίτερα, τα θεωρεί δευτερεύοντα ζητήματα.Ίσως αυτή η προσέγγιση να ταίριαζε στη Γερμανία της δεκαετίας του 1990. Αλλά σε μια κρίση η ενσυναίσθηση είναι ζωτικής σημασίας. Με την ενσυναίσθηση δείχνεις ότι παίρνεις τον άλλον στα σοβαρά. Στη Σαξονία-Άνχαλτκαι στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία επικρατεί ακριβώς αυτό το συναίσθημα: οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κανείς δεν τους δίνει σημασία και τώρα περιμένουν την ευκαιρία να δείξουν πραγματικά σε εκείνους στο Βερολίνο πώς έχουν τα πράγματα».

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