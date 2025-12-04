Ιστορική επίσκεψη Σταϊνμάιερ στη Βρετανία

Δεν πρόκειται μόνο για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου τα τελευταία 27 χρόνια αλλά, σχολιάζεται και ως συμβολικά βαρυσήμαντη.



Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε να προγραμματίσει τρεις επισκέψεις αρχηγών κρατών μέσα σε διάρκεια ενός έτους, από το 1988. Φέτος το έκανε με τις επισκέψεις Τραμπ , Μακρόν και τώρα του Σταϊνμάιερ . Την ίδια ώρα, δεν συνηθίζεται μια τέτοια επίσκεψη τον μήνα Δεκέμβριο.

Ανοικοδόμηση σχέσεων το «κλειδί» για ταραχώδεις περιόδους

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης βλέπουν κάποιο σκοπό στην τιμητική αυτή υποδοχή. Βρετανία και Γερμανία επιθυμούν να τονίσουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω προκλήσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι απρόβλεπτες πολιτικές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες απειλούν να ανατρέψουν μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις και σχέσεις ασφαλείας.



Παράλληλα, πρόκειται και για μια ανοικοδόμηση των σχέσεων Γερμανίας και Βρετανίας μετά από την ταραχώδη περίοδο της μετά Brexit εποχής - κάτι που έγινε σαφές και από τις χθεσινές δηλώσεις Στάρμερ και Σταϊνμάιερ στη συνάντησή τους. «Η σχέση μας ισχυροποιείται όλο και περισσότερο καθώς δουλεύουμε στενά σε ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα όπως η Ουκρανία, το μεταναστευτικό, το εμπόριο και η οικονομική ευημερία», δήλωσε ο Στάρμερ ενώ ο Σταϊνμάιερ τόνισε ότι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών «είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση» μετά τη «δύσκολη» περίοδο του Brexit και πρόσθεσε ότι «η νέα κατάσταση ασφαλείας που βρίσκεται η Ευρώπη, αν όχι όλος ο κόσμος, χρειάζεται στενότερη συνεργασία».



Η αρχή είχε γίνει με την συνθήκη άμυνας και μετανάστευσης μεταξύ των δύο χωρών, γνωστή και ως Kensington Treaty, η οποία είχε υπογραφεί από την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς τον Ιούλιο στο Λονδίνο.

Βασιλική υποδοχή, βρετανικό κοινοβούλιο αλλά και Πρέμιερ Λιγκ

Επισημαίνεται ότι η επίσημη επίσκεψη ξεκίνησε χθες Τετάρτη, όπου ο Γερμανός Πρόεδρος με τη σύζυγό του έγιναν δεκτοί από τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Προς τιμήν τους προγραμματίστηκε επίσημο δείπνο, με 152 καλεσμένους και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών, περισσότεροι από 850 στρατιωτικοί από τα τρία σώματα του βρετανικού στρατού, θα συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.



Σήμερα Πέμπτη, ο Σταϊνμάιερ θα απευθύνει ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων όπου αναμένεται να κάνει λόγο για ανοικοδόμηση των σχέσεων αλλά και για ανανεωμένη συμμαχία ασφαλείας ενώ θα συναντήσει και Γερμανούς ποδοσφαιριστές που παίζουν για τις ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ.



Η επίσημη επίσκεψη θα τελειώσει αύριο Παρασκευή, με κατάθεση στεφάνου στον Καθεδρικό ναό του Κόβεντρι, ο οποίος βομβαρδίστηκε σφοδρά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

