Αίγιο: Το θρίλερ με την πυρίτιδα, το DNA στη σκανδάλη και τα νέα δεδομένα για το διπλό φονικό

Οι εκτιμήσεις της Αστυνομίας για προσπάθεια αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, που ερευνούν το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο 65χρονος Ιταλός, βασικός κατηγορούμενος, ίσως προσπάθησε να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στα εγκληματολογικά εργαστήρια διαπιστώθηκε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε έχει αποτυπώματα της νεκρής μητέρας και του νεκρού γιου της και όχι του 65χρονου. Μάλιστα, DNA της μητέρας εντοπίζεται στη σκανδάλη του όπλου. Ωστόσο, σε κανέναν από τους δύο, ούτε στην 54χρονη, ούτε και στον 26χρονο γιο της, έχει εντοπιστεί πυρίτιδα στα χέρια τους. Πυρίτιδα όμως δεν εντοπίστηκε ούτε στα χέρια του 65χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε πλυθεί πολύ καλά χρησιμοποιώντας και οινόπνευμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο βασικός κατηγορούμενος, ίσως να έβαλε το όπλο στα χέρια της δολοφονημένης συντρόφου του, καθώς δεν γίνεται όπως λένε οι ίδιες πηγές να σκότωσε τον γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές.

Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός πως μεσολάβησαν πολλές ώρες μέχρι να κληθούν οι αρχές και πως όποιος είναι τελικά ο δράστης είχε πολύ χρόνο στη διάθεση του να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος και να εξαφανίσει στοιχεία.

Ακόμα ο 65χρονος ποτέ δεν έδωσε απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς αφού όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα άλλοι χώροι του σπιτιού που είχαν αίμα, είχαν καθαριστεί.

Κατάθεση φίλης 26χρονου

Στο μεταξύ, η φίλη του 26χρονου Ολύμπιου αποκάλυψε μιλώντας στις Αρχές πως ο νεαρός είχε επιστρέψει στην Ελλάδα αγχωμένος γιατί ήθελε να δει τι θα έκανε με τη μητέρα του, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Υπενθυμίζεται πως ο 65χρονος που έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, αρνείται κάθε εμπλοκή του στο διπλό έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι όταν ξύπνησε τους βρήκε νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

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