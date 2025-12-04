Η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκε από τη θέση της πρυτάνεως του Κολλεγίου της Ευρώπης εν μέσω έρευνας για απάτη, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη σε email προς το προσωπικό, τους φοιτητές και τους αποφοίτους, το οποίο είδε το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα τη Μογκερίνι και δύο άλλα άτομα για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η Μογκερίνι αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και συνεργάζεται με τις αρχές για την έρευνα.

Πηγή: skai.gr

