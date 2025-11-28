Ιστορική επίσκεψη Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια

Της Δώρας Αντωνίου

Με την ιστορική και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στη Νίκαια της Βιθυνίας, το σημερινό Ιζνίκ της επαρχίας Προύσας της Τουρκίας του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εορτάζεται η επέτειος της συμπλήρωσης 1.700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Οι δύο ηγέτες του Χριστιανισμού από τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου θα στείλουν σήμερα μήνυμα διαχριστιανικής ενότητας, με παραπομπή στην ίδια την Α’ Οικουμενική Σύνοδο και το πνεύμα της, αυτό της ενότητας και της κοινής εμπειρίας των Χριστιανών.

Η κοινή παρουσία του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη στον εορτασμό της επετείου της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στέλνει ένα σαφές μήνυμα της προσήλωσης στον διάλογο για την αποκατάσταση της ενότητας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε απευθύνει πρόσκληση ήδη από το 2014 στον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο για κοινή παρουσία στον εορτασμό της επετείου της Συνόδου της Νίκαιας. Μάλιστα, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η εκδήλωση να γίνει κοντά στο Πάσχα, καθώς εφέτος συνέπεσε ο εορτασμός Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα. Ωστόσο, η επιδείνωση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου και, τελικά, ο θάνατός του, άλλαξαν τα δεδομένα. Ο κ. Βαρθολομαίος, μετά τη χειροτονία του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ επανέλαβε την πρόσκληση, στην οποία ο νέος Πάπας ανταποκρίθηκε άμεσα, εκπέμποντας μήνυμα ότι και αυτός θα στηρίξει τον εξελισσόμενο διάλογο για την αποκατάσταση της ενότητας.

Όπως αναφέρουν εκκλησιαστικές πηγές, δεν θα πρέπει να αναμένουμε από τους δύο εκκλησιαστικούς ηγέτες εντυπωσιακές ανακοινώσεις σήμερα. Η συνάντησή τους, όμως, για τον εορτασμό της επετείου της Νίκαιας και ο συμβολισμός που εκπέμπει είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα προσήλωσης στον θεολογικό διάλογο που εξελίσσεται.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έδωσε στη δημοσιότητα στις 23 Νοεμβρίου επιστολή με τίτλο «In unitate fidei» (Εν τη ενότητα της πίστης), στην οποία επισημαίνει την «οικουμενική αξία» της Συνόδου της Νίκαιας και προσκαλεί τους πιστούς «να πορευθούν μαζί για να φθάσουν στην ενότητα και τη συμφιλίωση». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από την πλευρά του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή της Κυριακής» υπογράμμισε ότι «Επιθυμία και προσπάθειά μας είναι η αποκατάσταση της ορατής ενότητος της Εκκλησίας του Χριστού και της μεταξύ μας Κοινωνίας, για την οποία προσευχόμεθα διαρκώς».

Ο Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, μιλώντας χθες στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, περιέγραψε την κοινή μετάβαση στη Νίκαια του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη ως «μια πράξη με ιλιγγιώδες θεολογικό φορτίο, πολύ ουσιαστικότερο από μια τυπική εθιμοτυπία ή τη διπλωματική ουδετερότητα θρησκευτικών ηγετών που ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις μπροστά στους τηλεοπτικούς φακούς».

Εξίσου σημαντικός είναι ο συμβολισμός της επίσκεψης του Πάπα στο Φανάρι. Αύριο το μεσημέρι θα τον υποδεχθεί εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και αμέσως μετά θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί δοξολογία. Θα ακολουθήσει η τελετή υπογραφής Κοινής Δήλωσης. Την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο τιμά τον ιδρυτή του Απόστολο Ανδρέα, ο Πάπας θα παραστεί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει η ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα.

