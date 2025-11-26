Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ξεκινά το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ένα «προσκύνημα» στην Τουρκία και τον Λίβανο, που συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, δεδομένων και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο νέος Ποντίφικας κάνει από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου ένα ταξίδι που σχεδίαζε να κάνει ο Πάπας Φραγκίσκος.

Στην πρώτη του στάση θα είναι στην Τουρκία, για να σηματοδοτήσει μια σημαντική επέτειο με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Πάπας Λέοντα ΙΔ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νίκαια - στην ιστορική περιοχή της αρχαίας Βιθυνίας, στη βορειοδυτική Μικρά Ασία - για να τιμήσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τα 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Στον Λίβανο, ο Ποντίφικας θα προσπαθήσει να ενισχύσει την χριστιανική κοινότητα που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό, καθώς και τους Λιβανέζους όλων των θρησκειών που εξακολουθούν να απαιτούν δικαιοσύνη για την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον

Το ταξίδι καλύπτεται στενά από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα - ABC, CBS, NBC και Fox, καθώς και το CNN και το BBC - να έχουν στείλει διαπιστευμένους ανταποκριτές, σε μια κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Αντιπρόσωποι του Βατικανού, καθώς και λιβανέζικα και τουρκικά μέσα ενημέρωσης συμπληρώνουν το παπικό σώμα Τύπου των περίπου 80 δημοσιογράφων.

«Κάθε φορά που ταξιδεύει ο Πάπας, είναι μεγάλη υπόθεση», δήλωσε η Ναταλία Ιμπερατόρι-Λι, αναπληρώτρια καθηγήτρια θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη.

Μια σημαντική στιγμή στις σχέσεις Καθολικών-Ορθοδόξων

Το κύριο κίνητρο για το ταξίδι του νέου Ποντίφικα στην Τουρκία είναι η 1.700ή επέτειος της Συνόδου της Νίκαιας, της πρώτης οικουμενικής συνόδου του Χριστιανισμού.

Ο Λέων θα προσευχηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πνευματικό ηγέτη των Ορθοδόξων Χριστιανών του κόσμου, στον τόπο της συγκέντρωσης του 325 μ.Χ. - το σημερινό Ιζνίκ - και θα υπογράψει μια κοινή διακήρυξη σε ένα ορατό σημάδι χριστιανικής ενότητας.

Οι ανατολικές και οι δυτικές εκκλησίες ήταν ενωμένες μέχρι το Μεγάλο Σχίσμα του 1054, ένα χάσμα που προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από διαφωνίες σχετικά με το πρωτείο του πάπα.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι 1.000 χρόνια διχασμού έχουν προκαλέσει μια βαθιά πληγή που δεν μπορεί να επουλωθεί εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο Βαρθολομαίος στην εφημερίδα Καθημερινή. «Έχουμε, ωστόσο, την υποχρέωση να προσπαθήσουμε να επουλώσουμε αυτή την πληγή, να επουλώσουμε τα τραύματα, να γεφυρώσουμε τις αποστάσεις και να αποκαταστήσουμε την ενότητα».

Μια ευκαιρία να μιλήσει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η επίσκεψη θα προσφέρει επίσης στον Πάπα Λέοντα αρκετές ευκαιρίες να μιλήσει για τις περιφερειακές εντάσεις συνολικά, τις σχέσεις Καθολικών-Μουσουλμάνων και τη φθίνουσα παρουσία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Ο κλήρος στην περιοχή λέει ότι η ισχυρή υποστήριξη του Βατικανού προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ, πρώτα υπό τον Φραγκίσκο και τώρα τον Λέοντα, έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της εκκλησίας μεταξύ των απλών Μουσουλμάνων.

«Σε μια στιγμή που πολλές δυτικές δυνάμεις δίσταζαν στο ζήτημα της Γάζας, ο Φραγκίσκος - και στη συνέχεια ο Λέων - ήταν πολύ δυναμικοί. Δεν πήγε στη Γάζα, αλλά όλα όσα μπορούσε να πει φαίνεται ότι τα είπε», δήλωσε ο αιδεσιμότατος Πάολο Πουλιέζε, ανώτερος των Καπουτσίνων μοναχών στην Τουρκία.

