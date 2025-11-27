Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φθάνει σήμερα στην Τουρκία, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, σε Τουρκία και Λίβανο.

Με πρώτο σταθμό την πρωτεύουσα 'Αγκυρα, στις 14:10 θα επισκεφθεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην τελετή υποδοχής θα παρίσταται κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου προέδρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Μετά την τουρκική πρωτεύουσα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας και επισκέψεις στους καθεδρικούς ναούς της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και επισκέψεις στο ιστορικό τέμενος του Σουλταναχμέτ (Μπλέ Τζαμί) και σε καθολικό οίκο ευγηρίας της Πόλης.

Αύριο, Παρασκευή, η ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια

Ιστορική και υψηλού συμβολισμού χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ' στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία πήρε ουσιαστική μορφή το «Πιστεύω».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Η τελετή θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, με κοινή προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Οι από κοινού παρουσία τους επιβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο αυτή, αποτελούν το κοινό έδαφος και την κοινή εμπειρία σχεδόν όλων των Χριστιανών.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ', συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στην οποία θα παραστεί ο Πάπας της Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέον ΙΔ' θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.

Πάπας Λέων: Η ενότητα μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ' στην Τουρκία και στον Λίβανο θεωρείται από όλους τους Ιταλούς αναλυτές εξαιρετικής σημασίας.

Ο νέος Ποντίφικας δείχνει ότι η ενότητα των Χριστιανών και ο διάλογος με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας αποτελούν - και για τον ίδιο - κύριας σημασίας προτεραιότητα.

Όπως δήλωσε ο Πάπας στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, «πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο». «Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πάπας ενώ, αναφερόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη τόνισε: «με τον Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών».

Ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών πιστεύει ότι μπορεί και πρέπει να γίνουν νέα ουσιαστικά βήματα προς την πλήρη ενότητα των Χριστιανών. Θεωρεί, επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να δοθεί και ένα απτό, χρήσιμο παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα παράδειγμα ομόνοιας και συμφιλίωσης.

«Στο αποστολικό γράμμα In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως) το οποίο υπέγραψε την Κυριακή ο Πάπας Λέων, υπογραμμίζεται ότι η Σύνοδος της Νίκαιας, της αδιαίρετης ακόμη Εκκλησίας και του κοινού ”Πιστεύω”, παραμένει το κύριο κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους Χριστιανούς, δήλωσε στο ΑΠ- ΜΠΕ ο Μάρκο Τζιράρντο, διευθυντής της εφημερίδας της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Avvenire».

Ο Μ.Τζιράρντο, θεωρεί ότι «το ταξίδι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ψηφίδα του μωσαϊκού της ενότητας, με στόχο και την κοινή ημερομηνία για το Πάσχα από Καθολικούς και Ορθόδοξους».

Είναι σαφές ότι με την επίσκεψή του στο Μπλε Τζαμί, και ιδίως με τη μετέπειτα μετάβασή του στον Λίβανο, ο Λέοντας θα στείλει μήνυμα αδελφοσύνης και προς τους Μουσουλμάνους, σε μια ιστορική φάση και σε μια γεωγραφική περιοχή στην οποία η ειρήνη αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η κύρια στιγμή που Αποστολικού αυτού Ταξιδιού του, όμως, παραμένει η επίσκεψη στη Νίκαια, με το μήνυμα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου και τη δυνατότητα -αν όχι το χρέος των Χριστιανών- να πορευθούν και πάλι ενωμένοι. Διότι το ”Πιστεύω” της Νίκαιας «προτείνει ένα πρότυπο πραγματικής ενότητας μέσα στη θεμιτή διαφορετικότητα», όπως έγραψε ο ίδιος ο ποντίφικας.

Στο Βατικανό, ασφαλώς, υπάρχει πλήρης επίγνωση του ότι η πορεία αυτή προς την ενότητα απαιτεί προσεκτικές κινήσεις ουσίας, με σεβασμό στην τεράστια παράδοση της «Εκκλησίας της Ανατολής», της Ορθοδοξίας. Ο Πάπας Λέων όμως ξέρει καλά, παράλληλα, ότι για να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα της πλήρους κοινωνίας των χριστιανών χρειάζεται πρώτα απ΄όλα ειλικρινής και ανόθευτη διάθεση. Η οποία εξασφαλίζεται μόνον με τη γλώσσα της αδελφικής αγάπης, στην οποία συνομιλούν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

