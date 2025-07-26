Ο ισραηλινός στρατός άρχισε απόψε τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανέφερε ένας εκπρόσωπός του.

Παλαιστινιακές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ξεκίνησαν να πέφτουν δέματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι ρίψεις αυτές περιλαμβάνουν επτά παλέτες με είδη όπως ζάχαρη, αλεύρι και κονσερβαρισμένα τρόφιμα, που παρείχαν διεθνείς οργανισμοί.

«Οι IDF τονίζουν ότι δεν υπάρχει λιμός στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για μια ψευδή εκστρατεία που προωθεί η Χαμάς», προστίθεται στην ανακοίνωση του στρατού. «Η ευθύνη για τη διανομή τροφίμων στον πληθυσμό της Γάζας ανήκει στον ΟΗΕ και τις διεθνείς οργανώσεις αρωγής. Επομένως, αναμένουμε ο ΟΗΕ και οι διεθνείς οργανώσεις να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διανομής βοήθειας και να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια δεν θα καταλήξει στη Χαμάς», συνέχισε.

Το Ισραήλ αντιμετώπιζε σφοδρή κριτική από υπηρεσίες αρωγής, οι οποίες το κατηγορούσαν ότι περιορίζει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους περιέγραψε την κρίση ως «ανθρωπογενή μαζική λιμοκτονία».

Το Ισραήλ, που διέκοψε τον ανεφοδιασμό της Γάζας από τις αρχές Μαρτίου αλλά τον ξανάρχισε εν μέρει τον Μάιο, λέει ότι δεσμεύεται να επιτρέπει τη βοήθεια αλλά θα πρέπει να την ελέγχει, ώστε να μην την λεηλατούν ένοπλες οργανώσεις. Υποστηρίζει ότι έχει επιτρέψει την είσοδο αρκετών τροφίμων στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου και επιρρίπτει ευθύνες στη Χαμάς για τα δεινά των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων του θύλακα.

Το Ισραήλ κατηγορεί επίσης τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν ενήργησαν εγκαίρως, λέγοντας ότι 700 φορτία με βοήθεια βρίσκονται εντός της Γάζας αλλά δεν έχουν διανεμηθεί.

Περισσότεροι από 125 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό και οι 85 από αυτούς ήταν παιδιά, ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

