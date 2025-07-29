Η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με πολλές δασικές πυρκαγιές, κυρίως σε βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας, με τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, που αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί σήμερα το πρωί σε όλη τη χώρα, κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά, για να αντιμετωπίσουν περίπου δέκα μεγάλες πυρκαγιές, από τις συνολικά 34 που καίνε σε όλη τη χώρα.

28.07.2025#Portugal

There are 34 fires raging in the country due to high temperatures and strong winds. Six of them are major fires. The fire in Ponte da Barca, Alto Minho, is the longest-burning of all. There is a threat to residential buildings. 🎥Meteo Trás os Montes pic.twitter.com/dIQ72LMLcn — Climate Review (@ClimateRe50366) July 29, 2025

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Αρούκα, στην κεντρική Πορτογαλία, είναι αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, με περίπου 500 πυροσβέστες και 175 χερσαία μέσα να έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπισή της.

Η πυρκαγιά στο Πόντε ντα Μπάρκα, στο νότιο τμήμα της χώρας, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν χθες Δευτέρα τέσσερα ισπανικά αεροσκάφη, εξακολουθεί να μαίνεται. «Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, σε ορεινή περιοχή, που εξαπλώνεται γρήγορα, με ισχυρούς ανέμους», εξήγησε ο δήμαρχος του Πόντε ντα Μπάρκα.

Από την πυρκαγιά αυτή, που ξέσπασε το Σάββατο, απειλήθηκαν χθες αργά το απόγευμα σπίτια, με πολλούς κατοίκους να αναγκάζονται να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονική εκκλησία.

🚨🔥 A large fire in Lindoso, Portugal, near the Spanish border, has injured a firefighter and destroyed a home. Burning since Saturday night in the Peneda-Gerês National Park, the blaze is threatening homes and overwhelming crewspic.twitter.com/uWsZiCDsp7 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 27, 2025

Οι αρχές της Πορτογαλίας ανησυχούν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί στη διάρκεια της σημερινής ημέρα λόγω της επίμονης ζέστης και καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Όλη η χώρα έχει κηρυχθεί σήμερα σε κατάσταση συναγερμού λόγω του «ύψιστου ή πολύ υψηλού» κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Κάθε καλοκαίρι η Πορτογαλία αντιμετωπίζει καταστροφικές πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα της ξηρασίας και των πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

