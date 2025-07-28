ΠΟΥ: Ο υποσιτισμός στη Γάζα βρίσκεται σε επίπεδα που προκαλούν συναγερμό

Ο υποσιτισμός στη Λωρίδα της Γάζας έφτασε «σε επίπεδα που προκαλούν συναγερμό», προειδοποίησε χθες Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), τονίζοντας πως «ο εσκεμμένος αποκλεισμός» της ανθρωπιστικής βοήθειας στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες αμάχους.

«Ο υποσιτισμός βρίσκεται σε ανησυχητική τροχιά στη Λωρίδα της Γάζας, που σημαδεύτηκε από απότομη άνοδο των θανάτων τον Ιούλιο», τόνισε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.

Από τους 74 θανάτους εξαιτίας υποσιτισμού που έχουν καταγραφεί από την αρχή της χρονιάς, 63 αναφέρθηκαν τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων αυτών 24 παιδιών κάτω των πέντε ετών, ενός παιδιού άνω των 5 και 38 ενηλίκων, διευκρίνισε ο ΠΟΥ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι αυτοί κηρύχτηκαν νεκροί με την άφιξή τους σε δομές περίθαλψης ή πέθαναν λίγο αργότερα, με τα πτώματά τους να παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις ακραίας απώλειας βάρους».

Αυτή η κρίση, συνέχισε ο ΠΟΥ, θα «μπορούσε να είχε αποφευχθεί πλήρως», όμως ο «εσκεμμένος αποκλεισμός και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα, διατροφικής, υγειονομικής και ανθρωπιστικής, στοίχισαν πολλές ζωές».

Στην πόλη της Γάζας σχεδόν το 20% των παιδιών κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε κατάσταση οξύ υποσιτισμού, σύμφωνα με τον οργανισμό, που επικαλέστηκε εταίρο του, την οργάνωση Global Nutrition Clusters. Μεταξύ των παιδιών ηλικίας μεταξύ των έξι μηνών και των πέντε ετών ο οξύς υποσιτισμός τριπλασιάστηκε από τον Ιούνιο, κάτι που σημαίνει ότι η πόλη της Γάζας είναι η περιοχή που πλήττεται περισσότερο σε όλον τον θύλακο.

Στη Χαν Γιούνις και στο κεντρικό τμήμα, τα ποσοστά διπλασιάστηκαν μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Οι αριθμοί αυτοί είναι «πιθανόν υποτιμημένοι», με δεδομένους τους «περιορισμούς της πρόσβασης» και την έλλειψη ασφάλειας, που δεν επιτρέπουν σε πολλές οικογένειες να πάνε «σε εγκαταστάσεις υγείας», επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες πως αρχίζει περιορισμένη «τακτική παύση» των στρατιωτικών επιχειρήσεών του ώστε ο ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις να αντιμετωπίσουν την ολοένα πιο ανησυχητική κρίση.

Ο ΠΟΥ κάλεσε ωστόσο να γίνουν προσπάθειες με διάρκεια για να «πλημμυρίσει» η Λωρίδα της Γάζας τρόφιμα, ιδίως θρεπτικά τρόφιμα για παιδιά και θηλάζουσες και έγκυες, καθώς και να γίνουν επειγόντως παραδόσεις υλικού φροντίδας παιδιών και ευάλωτων ανθρώπων, πέρα από παραδόσεις φαρμάκων κι ειδών πρώτης ανάγκης.

«Αυτή η ροή πρέπει να παραμείνει συνεπής και ανεμπόδιστη για να επιτρέπει την ανάνηψη» του πληθυσμού που πλήττεται και για να μην υπάρξει «περαιτέρω επιδείνωση», σύμφωνα με την υπηρεσία που έχει έδρα τη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου, πάνω από 5.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών θεραπεύτηκαν για υποσιτισμό, από τα οποία το 18% παρουσίαζε την πιο απειλητική μορφή του, τον ακραίο οξύ υποσιτισμό (ΑΟΥ).

Τον Ιούνιο είχαν προσφερθεί φροντίδες σε 6.500 παιδιά για υποσιτισμό. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό από το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Τον Ιούλιο, εισήχθησαν σε νοσοκομεία 73 παιδιά με ΑΟΥ και ιατρικές επιπλοκές, έναντι 39 τον Ιούνιο.

«Αυτή η ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων προκαλεί υπερφόρτωση των τεσσάρων ειδικευμένων κέντρων θεραπείας του υποσιτισμού», τόνισε ο ΠΟΥ.

Πάνω από το 40% των εγκύων και των θηλαζουσών πάσχει από ακραίο υποσιτισμό, σύμφωνα με δεδομένα της οργάνωσης Global Nutrition Clusters που επικαλείται ο ΠΟΥ.

«Δεν είναι μόνο ο λιμός που σκοτώνει ανθρώπους, αλλά και η απελπισμένη αναζήτηση τροφής. Οικογένειες είναι αναγκασμένες να διακινδυνεύουν τη ζωή τους μια χούφτα τροφίμων, συχνά υπό επικίνδυνες και χαοτικές συνθήκες», πρόσθεσε ο ΠΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

