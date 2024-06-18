Galaxy Leader: Έκκληση στους Χούθι να απελευθερώσουν το πλήρωμα του πλοίου

Η διαχειρίστρια εταιρεία του φορτηγού πλοίου Galaxy Leader απηύθυνε σήμερα νέα έκκληση για την απελευθέρωση των 25 μελών του πληρώματος που κρατούνται εδώ και επτά μήνες από τους Χούθι.

Στις 19 Νοεμβρίου, ελικόπτερα των Χούθι προσέγγισαν το Galaxy Leader και ένοπλοι κατέλαβαν το υπό σημαία Μπαχαμών πλοίο, αιχμαλωτίζοντας τα μέλη του πληρώματος (δύο Βούλγαρους, έναν Ρουμάνο, τρεις Ουκρανούς, δύο Μεξικανούς και 17 Φιλιππινέζους).

Το Galaxy Leader διαχειρίζεται ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι βρετανική, ισραηλινών συμφερόντων.

«Δεν υπάρχει τίποτα που θα αποκομίσουν οι Χούθι συνεχίζοντας να κρατούν αιχμάλωτα τα 25 μέλη του πληρώματος», υπογραμμίζει η διαχειρίστρια εταιρεία, ζητώντας να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

