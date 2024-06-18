Λογαριασμός
Νόαμ Τσόμσκι: H σύζυγός του διαψεύδει την είδηση του θανάτου του

Την είδηση του θανάτου του, γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο συγγραφέας Μάρτιν Γιανέλο.

Πέθανε ο Νόαμ Τσόμσκι

Σύγχυση στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει η διάδοση της είδησης πως έφυγε από την ζωή ο εμβληματικός φιλόσοφος Νόαμ Τσόμσκι.

Εν τούτοις η γυναίκα του διαψεύδει το ότι απεβίωσε ο 95χρονος διανοητής.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο συγγραφέας Μάρτιν Γιανέλο και εν συνεχεία μετέδωσαν πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης με αποτέλεσμα να «παρασύρουν» σε αναρτήσεις και άλλους ανθρώπους της επιστήμης.

Η είδηση κυκλοφόρησε ενδεικτικά από το περιοδικό Jacobin, το New Statesman και τον φιλόσοφο Στίβεν Πίνκερ.

Τα δυο μέσα όπως και ο Αμερικανός φιλόσοφος διέγραψαν τις αναρτήσεις τους.  

Οι αναφορές ότι ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε είναι ψεύτικες, μου λέει η σύζυγός του Βαλέρια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Chris Looft, δημοσιογράφος του ABC.

«Είναι καλά» φέρεται να είπε στον ίδιο η Βαλέρια Τσόμσκι.

«Ο Τσόμσκι δεν έχει πεθάνει. Μόλις μίλησα με τη Βαλέρια, τη σύζυγό του» ανήρτησε αντίστοιχα ο Cauê Seigner Ameni, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.

Ο Τσόμσκι έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο πριν λίγο καιρό.

Βρίσκεται στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του.

Πηγή: skai.gr

