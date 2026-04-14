Ισραηλινός πρέσβης μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Ενωμένοι για την απευλευθέρωση από τη Χεζμπολάχ»

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχίελ Λάιτερ (Yechiel Leiter), μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που αφορούν την κατάσταση στον Λίβανο, τόνισε ότι υπάρχει κοινός στόχος για την «απελευθέρωση» της χώρας από την επιρροή της Χεζμπολάχ, υποδηλώνοντας σύγκλιση θέσεων ως προς την αντιμετώπιση της οργάνωσης και τον ρόλο της στην ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.

Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θέτοντας ένα σαφές πλαίσιο αδιαπραγμάτευτων προτεραιοτήτων για τη χώρα του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μακροπρόθεσμο όραμα του Ισραήλ, το οποίο περιλαμβάνει τη χάραξη σαφώς καθορισμένων συνόρων που θα διασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Σε σύντομες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Λάιτερ, είπε:

«Ανακαλύψαμε σήμερα ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης, και αυτό είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Συζητήσαμε σαφώς καθορισμένο συνοριακό διαχωρισμό μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αυτό είναι κατανοητό από τον πρόεδρο Αούν. Αυτή ήταν μια νίκη της λογικής, της υπευθυνότητας και της ειρήνης.»

Πρόσθεσε, τέλος, ότι θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση και ότι όλες οι πλευρές εργάζονται για μια «πλήρη» ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

