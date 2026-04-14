Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων καυσίμων

Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων καυσίμων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Το υπουργείο σχεδίασε έναν μηχανισμό που θέτει ανώτατο όριο στις προ φόρων τιμές, με βάση τη διαφορά μεταξύ λιανικής και χονδρικής τιμής σε κυλιόμενο μέσο όρο πέντε ημερών, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το περιθώριο κέρδους θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο που καταγράφηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε το υπουργείο. Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην εφαρμόσει τον μηχανισμό προς το παρόν, καταλήγει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

