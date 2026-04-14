«Βαρίδι» ο Τραμπ για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά: Παίρνει αποστάσεις μετά την ήττα Όρμπαν

Σε περίσκεψη η ευρωπαϊκή ακροδεξιά μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, καθώς η στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πλέον να λειτουργεί ως βαρίδι λόγω της χαμηλής δημοτικότητάς του στην Ευρώπη.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Bloomberg, o Όρμπαν και το μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης που υποδαύλιζε πολιτισμικές διαιρέσεις και επιδίωκε τον περιορισμό της μετανάστευσης, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για εθνικιστικές δυνάμεις παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε στην προεκλογική του εκστρατεία τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, ενώ ο Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά σε προεκλογική συγκέντρωση για να εκφράσει τη στήριξή του.

Μετά την επανεκλογή του Τραμπ το 2024, ακροδεξιές ομάδες στην Ευρώπη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τη δυναμική, ωστόσο αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ορισμένα μέτωπα. Η ήττα του Όρμπαν έρχεται μετά την κατάρρευση του βασικού εθνικιστικού κόμματος στην Ολλανδία πέρυσι, γεγονός που οδήγησε τον σκληροπυρηνικό, κατά της μετανάστευσης, πολιτικό Γκέερτ Βίλντερς να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά και ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία την επόμενη χρονιά, όπου η ακροδεξιά ήδη προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για το εθνικιστικό κίνημα στην Ευρώπη, τα κόμματα δυσκολεύονται να διαμορφώσουν σαφή στρατηγική για το πώς θα διαχειριστούν τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Όλοι πρέπει να υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα και τα δικά μας δεν ταυτίζονται πάντα με εκείνα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Λουί Αλιό, αντιπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, σε συνέντευξή του. «Είναι επίσης σημαντικό να αναδεικνύουμε τις διαφορές μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια ατζέντα που, όπως είπε, δεν ανταποκρίνεται στους Ευρωπαίους ψηφοφόρους.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, μέλος του εθνικιστικού κόμματος «Νέα Φλαμανδική Συμμαχία» και επικριτής της μετανάστευσης, προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Βανς για τη στήριξη του Όρμπαν ως μία «πραγματικά ανόητη προεκλογική κίνηση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι MAGA θα πρέπει πραγματικά να σταματήσουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία διεθνώς, γιατί όλοι και όλα όσα στηρίζουν χάνουν τις εκλογές», δήλωσε ο Φράνκεν.

Ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος της Εθνικής Συσπείρωσης απέδωσε την ήττα του Όρμπαν στη γενικότερη κόπωση των ψηφοφόρων, τόνισε όμως ότι το «στοίχημα» των Ούγγρων στον Τραμπ γύρισε μπούμερανγκ και ενδέχεται να απομάκρυνε ψηφοφόρους. Η σημερινή αμερικάνικη κυβέρνηση εντείνει την ένταση και την οικονομική αβεβαιότητα, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα αντιδημοφιλή διεθνώς, πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να επαναβεβαιώσει την αμερικανική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναπτύξει σχέσεις με ιδεολογικά συγγενή κινήματα στην Ευρώπη. Στην πρόσφατη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι θα ενισχύσουν την «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών κρατών», κάτι που ερμηνεύτηκε ευρέως ως έμμεση στήριξη προς τα ακροδεξιά κόμματα της ηπείρου.

Το συγκεκριμένο κείμενο επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες για λογοκρισία και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη» λόγω της μαζικής μετανάστευσης και της οικονομικής παρακμής.

«Ο Τραμπ έχει καταστεί βάρος για τα ακροδεξιά κόμματα», δήλωσε η Μάρτα Λόριμερ, λέκτορας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και επισκέπτρια ερευνήτρια στο London School of Economics.

«Γνωρίζουν ότι ο Τραμπ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους Ευρωπαίους ψηφοφόρους, οπότε έχουν ελάχιστα να χάσουν αν αποστασιοποιηθούν από την πολιτική του», πρόσθεσε.

Το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σχεδόν ισόπαλο στις δημοσκοπήσεις με τους συντηρητικούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, επανεξετάζει τις έως τώρα θερμές σχέσεις του με τον Τραμπ και το κίνημα MAGA, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις εσωτερικές συζητήσεις του κόμματος.

Η στροφή αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία εντός του κόμματος ότι η ταύτιση με τον Τραμπ μπορεί να έχει πολιτικό κόστος. Η Ουγγαρία προβάλλεται πλέον ως προειδοποιητικό παράδειγμα, όπου η στήριξη του Τραμπ θεωρείται ολοένα και περισσότερο «βαρίδι», καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αδυναμία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα πρώτα σημάδια της αποστασιοποίησης εμφανίστηκαν όταν ο Τραμπ επιχείρησε να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, και να προωθήσει στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα. Τότε, η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι ο Τραμπ παραβίασε τη δέσμευσή του να αποφύγει ξένες επεμβάσεις και δεν διαφέρει από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία, η Βάιντελ χαρακτήρισε τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν «καταστροφή» που διεξάγεται χωρίς σχέδιο.

Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν την ολοένα και πιο αμήχανη στάση της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς απέναντι στον Τραμπ. Παρότι τα κόμματα στην Ευρώπη συγκλίνουν με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η αυστηρή επιβολή του νόμου, εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικά στο να ταυτιστούν στενά με έναν απρόβλεπτο ηγέτη, ο οποίος έχει δώσει εντολές για την εξόντωση ξένων ηγετών και έχει επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ευρώπη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών διατηρεί αρνητική άποψη για τον Τραμπ.

Για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η διαχείριση της σχέσης με τον Τραμπ αποτελεί άσκηση ισορροπίας. Τους τελευταίους μήνες, η Μελόνι και το κόμμα της, Αδέλφια της Ιταλίας, έχουν μετριάσει τη στήριξή τους προς τον Όρμπαν, καθώς και τη δημόσια υποστήριξή τους προς τον Τραμπ.

Αντίστοιχα, στη Σλοβακία, το κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, στενού συμμάχου του Όρμπαν σε ευρωπαϊκά ζητήματα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υποχωρήσει από τη σκληρή αντι-ευρωπαϊκή και αντι-ουκρανική ρητορική του.

«Η βασική αποστολή των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι όχι μόνο θα υπερασπιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά τους συμφέροντα, αλλά και ότι μπορούν να κυβερνήσουν αποτελεσματικά», δήλωσε η Μάρτα Λόριμερ.

«Γι’ αυτό βλέπουμε να αποστασιοποιούνται όλο και πιο ξεκάθαρα από τον Τραμπ, θέλουν να δείξουν ότι δεν θα προκαλέσουν τις ίδιες αναταράξεις που προκαλεί εκείνος», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

